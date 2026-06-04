Precio del petróleo retrocede ante las esperanza de avances diplomáticos en Irán

Los precios del petróleo retrocedieron ante las crecientes expectativas de progreso diplomático en los acuerdos de la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, junto con los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estado de las negociaciones con Irán, ha reavivado las expectativas de avances positivos y de una posible resolución más duradera de las tensiones en la región.

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No obstante indicó que aunque el tráfico a través del estrecho de Ormuz sigue situándose muy por debajo de los niveles históricos, cualquier mejora de las condiciones probablemente se traducirá en una normalización gradual de los flujos físicos, ya que los calendarios de transporte marítimo, los seguros y la logística de exportación en la región del Golfo necesitarán tiempo para estabilizarse.

Indicó que este factor podría limitar la velocidad de la corrección de los precios del crudo, incluso después del movimiento inicial de alivio.

Mientras tanto, es probable que el mercado continúe experimentando elevados niveles de volatilidad e incertidumbre.

Aunque los avances diplomáticos podrían seguir ejerciendo presión bajista sobre los precios, una nueva escalada de las tensiones podría impulsar nuevamente al petróleo hacia niveles más elevados.