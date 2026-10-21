Preparan inauguración de la primera fase de Yokohama

La primera fase de la empresa Yokohama se contempla que se inaugure a finales de noviembre de este año, mientras tanto, la planta que producirá llantas, sigue buscando proveedores para lo que será sus operaciones en Derramadero.

En los encuentros de negocios que se realizaron el miércoles en el marco de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra Coahuila Sureste 2026, participó Javier Riquenes, del área de compras de la planta de Yokohama, quien comentó que la primera fase de la planta lleva un 90% de avance, por lo que su inauguración será a finales de noviembre, mientras que el inició de producción será hasta febrero o marzo del siguiente año.

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La empresa que producirá llantas contempla cuatro fases, la 1 y 3 serán para la producción de llantas para vehículos regulares y la 2 y 4 para vehículos pesados, la que se estará inaugurado es la primera fase, que va para los vehículos regulares con rines de 17 y 18.

Mientras que ya se inició la construcción de la segunda, la producción se estima llegará a las 14 mil unidades diarias. En personal cuentan con alrededor de 300 trabajadores.

BUSCAN PROVEEDORES

Actualmente cuentan con 60 proveedores, sin embargo, siguen buscando más, por ello, participaron en los encuentros de negocios de la Convención Nacional de Canacintra que arrancó el miércoles.

Se informó que necesitan al menos tres proveedores por cada categoría (cuentan con 80), por lo que buscan proveedores de refacciones en general, electrónicos y temas de cables, entre otros.

Por ello, hasta alrededor de las 11 de la mañana de ayer ya se habían entrevistado durante el evento con 12 proveedores que participaron en el evento de Canacintra.