Suma ocho reducciones sin interrupción personal ocupado de empresas comerciales mayoristas de México
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Además, ingresos totales de los comercios minoristas y al por mayor han crecido de manera continua en lo que del año 2026
El personal ocupado del comercio al por mayor de México ha acumulado una octava caída en 2026, pues en agosto cayó 0.2% a tasa anual; en cambio, en términos mensuales, se observó un aumento de 0.3% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base a la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Inegi se ha observado las caídas anuales en dos tercios del año 2026:
- Enero: -1.8%
- Febrero: 0.0%
- Marzo: -0.1%
- Abril: -0.5%
- Mayo: -0.4%
- Junio: -0.9%
- Julio: -0.8%
AL CONTRARIO, PLANTA LABORAL DEL COMERCIO MINORISTA SUBE CASI TODO 2026
Según la EMEC de agosto, el personal ocupado del comercio minorista subió 0.9% a tasa anual.
De los siete meses transcurridos de 2026 solo junio registró una reducción en el personal ocupado (-0.4%):
- Enero: +1.3%
- Febrero: +0.9%
- Marzo: +0.5%
- Abril: +0.7%
- Mayo: +0.2%
- Julio: +0.7%
EMEC OBSERVÓ AUMENTOS SOSTENIDOS EN LOS INGRESOS DE AMBOS COMERCIOS
Según la EMEC, en el mismo periodo los ingresos totales que generaron los comercios mayoristas y minoristas de México han crecido en términos anuales: en agosto de 2026 los ingresos mayoristas aumentaron 6.3%, y de los minoristas +3.2%.
En enero de 2026 el crecimiento de los ingresos totales al por mayor a tasa anual fue de 1.9%. En febrero, marzo y abril, los aumentos anuales registrados fueron de 0.1%, 8.1%, 9.4%, respectivamente. También hubo aumentos anuales en mayo (+15.4), junio (+12.9%) y julio (+7%).
Para los comercios minoristas los crecimientos anuales de los ingresos totales fueron:
- Enero, +4.7%
- Febrero, +3.2%
- Marzo, +2.4%
- Abril, +4.5%
- Mayo, +2.4%
- Junio, +2%
- Julio, +2%