Suma ocho reducciones sin interrupción personal ocupado de empresas comerciales mayoristas de México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Suma ocho reducciones sin interrupción personal ocupado de empresas comerciales mayoristas de México
    La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales también es insumo para la generación del Producto Interno Bruto (PIB) de México. VANGUARDIA

Además, ingresos totales de los comercios minoristas y al por mayor han crecido de manera continua en lo que del año 2026

El personal ocupado del comercio al por mayor de México ha acumulado una octava caída en 2026, pues en agosto cayó 0.2% a tasa anual; en cambio, en términos mensuales, se observó un aumento de 0.3% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base a la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Inegi se ha observado las caídas anuales en dos tercios del año 2026:

Cae personal ocupado del sector servicios por 8va vez en México; en Coahuila, reporta caídas similares

- Enero: -1.8%

- Febrero: 0.0%

- Marzo: -0.1%

- Abril: -0.5%

- Mayo: -0.4%

- Junio: -0.9%

- Julio: -0.8%

AL CONTRARIO, PLANTA LABORAL DEL COMERCIO MINORISTA SUBE CASI TODO 2026

Según la EMEC de agosto, el personal ocupado del comercio minorista subió 0.9% a tasa anual.

De los siete meses transcurridos de 2026 solo junio registró una reducción en el personal ocupado (-0.4%):

- Enero: +1.3%

- Febrero: +0.9%

- Marzo: +0.5%

- Abril: +0.7%

- Mayo: +0.2%

- Julio: +0.7%

EMEC OBSERVÓ AUMENTOS SOSTENIDOS EN LOS INGRESOS DE AMBOS COMERCIOS

Según la EMEC, en el mismo periodo los ingresos totales que generaron los comercios mayoristas y minoristas de México han crecido en términos anuales: en agosto de 2026 los ingresos mayoristas aumentaron 6.3%, y de los minoristas +3.2%.

En enero de 2026 el crecimiento de los ingresos totales al por mayor a tasa anual fue de 1.9%. En febrero, marzo y abril, los aumentos anuales registrados fueron de 0.1%, 8.1%, 9.4%, respectivamente. También hubo aumentos anuales en mayo (+15.4), junio (+12.9%) y julio (+7%).

México: van ocho caídas de la producción minera en 2026; Coahuila mantiene al alza extracción de fluorita

Para los comercios minoristas los crecimientos anuales de los ingresos totales fueron:

- Enero, +4.7%

- Febrero, +3.2%

- Marzo, +2.4%

- Abril, +4.5%

- Mayo, +2.4%

- Junio, +2%

- Julio, +2%

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
trabajadores
comercio

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

‘Deudas de agua’: es necesario replantear el Tratado de 1944
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

Madres buscadoras localizaron restos humanos en un predio rural de Matamoros.

Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila
Las primeras infancias resultan con mayor vulnerabilidad en entornos violentos o no saludables para su desarrollo.

Caso de bebé fallecida en Saltillo evidencia vulnerabilidad de la primera infancia, advierte especialista
Gasca Martínez participó en el Maratón de Toronto el domingo 18 de octubre, como parte de su actividad en el circuito internacional de carreras de fondo.

Ana Victoria Gasca queda entre las 22 mejores latinoamericanas en Maratón de Toronto
El papa León XIII regresó a la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos desde su papamóvil descapotable, mientras celebraba su primera audiencia general en el Vaticano desde que se sometió a una cirugía por cáncer de pulmón.

El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer
La iniciativa llega tras una nueva ronda de contactos diplomáticos impulsada por Washington, aunque persisten profundas diferencias sobre las condiciones para alcanzar la paz.

Putin acepta tener conversaciones trilaterales con Ucrania y EU para poner fin a la guerra