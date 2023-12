Presenta Apple recurso para evitar prohibición para importar su smartwatch

Apple presentó el martes un recurso contra la decisión de prohibir las importaciones de sus relojes Watch basada en una denuncia de la empresa de tecnología de monitorización médica Masimo, después de que el Gobierno del presidente Joe Biden se negara a vetar la medida.

El gigante tecnológico también presentó una solicitud de emergencia para que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos detenga la prohibición.

Asimismo, pidió al Circuito Federal que suspenda la prohibición al menos hasta que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras decida si las versiones rediseñadas de sus relojes infringen las patentes de Masimo, y que deje en suspenso la medida mientras se estudia la petición. La oficina de aduanas debe tomar su decisión el 12 de enero, según Apple.

Masimo acusó a Apple de contratar a sus empleados, robar su tecnología de pulsioximetría e incorporarla al popular Apple Watch.

La orden de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) prohíbe las importaciones y ventas de Apple Watches que utilicen tecnología de lectura de los niveles de oxígeno en sangre. Apple incluyó la función del pulsioxímetro en sus relojes inteligentes a partir de su modelo Serie 6 en 2020.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, decidió no revocar la prohibición tras cuidadosas consultas y la decisión del ITC se convirtió en definitiva el 26 de diciembre, dijo su oficina el martes.

“Estamos en total desacuerdo con la decisión del ITC y la orden de exclusión resultante, y estamos tomando todas las medidas para devolver el Apple Watch Serie 9 y el Apple Watch Ultra 2 a los clientes en Estados Unidos lo antes posible”, dijo Apple en un comunicado el martes.

Los representantes de Masimo no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

Apple suspendió las ventas de sus relojes inteligentes Serie 9 y Ultra 2 en Estados Unidos la semana pasada, aunque siguen disponibles en minoristas como Amazon, Best Buy y Walmart. La prohibición no afecta al Apple Watch SE, un modelo menos caro que seguirá vendiéndose. Los relojes vendidos anteriormente no se verán afectados por la prohibición.

Un juicio con jurado sobre las alegaciones de Masimo en una corte federal de California fue declarado nulo en mayo. Apple demandó por separado a Masimo por infracción de patentes en un tribunal federal de Delaware y calificó las acciones legales de su rival como una “maniobra para abrir camino” a su propio reloj inteligente competidor.

Los fallos del ITC no han sido vetados por un gobierno estadounidense desde 2013, cuando el gobierno del presidente Barack Obama revocó una prohibición de importación del iPhone y el iPad de Apple en la disputa de patentes con Samsung.

