Presentan 1er Foro Regional Inmobiliario 360°; se espera una derrama de 2.2 mdp en Saltillo

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    Presentan 1er Foro Regional Inmobiliario 360°; se espera una derrama de 2.2 mdp en Saltillo
    De los 2 millones de pesos que se espera en derrama económica, se prevé que de ellos entre 350 a 400 mil pesos se darán en el sector hotelero. HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA.

Esperan hasta 600 participantes de los cuales se estima que el 40% serán extranjeros

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo presentó los pormenores del Foro Regional Inmobiliario 360, evento que se realizará el próximo 24 de septiembre y en donde se contempla la asistencia de cerca de 600 participantes, así como una derrama económica de 2.2 millones de pesos.

En la presentación del evento participaron la coordinadora de la Región 5 Centro-Norte de AMPI, Eunice Sánchez Martínez, el director del Foro y presidente de AMPI Saltillo, Eduardo Aldape, el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos y presidentes de AMPI de Durango, Monclova, Laguna y Piedras Negras.

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Es un foro regional donde se tendrá el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de colaboración entre todos los asistentes, los ejes temáticos del evento son la Innovación que contempla conferencias y networking con líderes y especialistas del sector, Inversión Estratégica con tendencias, oportunidades con crecimiento para la Región Centro-Norte, Transformación Digital con tecnología, analítica de datos y soluciones para el mercado inmobiliario y Gestión de Talento para el desarrollo de liderazgo, colaboración y fortalecimiento profesional.

Es una jornada diseñada para conectar, innovar y generar oportunidades de negocio con temas como las “Neuroventas Inmobiliarias”, “El Panorama 360 del Mercado Industrial en la Región Centro-Norte”, “Herramientas Digitales para la Comercialización Inmobiliaria”, “Región Centro Norte el Nuevo Corredor de Inversión Inmobiliaria”, además de contar con un networking estratégico y conferencias magistrales.

Se espera una asistencia de entre 500 a 600 y de ellos se estima que entre un 30 a 40% serán foráneos y se espera que se genere una derrama económica de 1.8 a 2.2 millones de pesos en la región.

Finalmente el evento se realizará en la Ciudad Universitaria de la UA de C en Arteaga y además de las conferencias y el networking, se contará con una exposición comercial en la que se contempla contar con 30 o más espacios.

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