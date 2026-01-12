Presidente de la Fed es investigado por causas penales; denuncia persecución política por Trump

La última ofensiva de la administración Trump fue revelada por Powell, y tiene que ver con las declaraciones que hizo ante el Congreso el verano pasado sobre los sobrecostes de un proyecto de renovación de edificios de 2 mil 500 millones de dólares en el complejo de la sede de la Fed en Washington.

Por la tarde del pasado domingo, Powell comentó que estas amenazas de cargos criminales “es una consecuencia de que la Fed establezca tasas de interés basadas en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente”.

Esta acción política entre Trump y la Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés) se ubica en un proceso de larga data que el presidente de Estados Unidos (EU) ha realizado para presionar a la Fed y las decisiones de las tasas de interés.

El presidente de la Reserva Federal , Jerome H. Powell, fue “amenazado” por la administración Trump por medio de una investigación que comenzó el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el proyecto de renovación de un edificio, se informó en un video desde las redes sociales de este banco central estadounidense.

Esta nueva presión sobre la Fed para fijar la política monetaria de EU sin la influencia indebida de funcionarios electos como Trump, quienes preferirían costes de endeudamiento más bajos por razones políticas, a expensas de un posible descontrol de la inflación a largo plazo, afectando a su vez las tasas de desempleo.

“Esto es sobre si la Fed será capaz de continuar estableciendo tasas de referencia basadas en evidencia y en condiciones económicas, o, en cambio, si la política monetaria será dirigida por presión política o intimidación”, sentenció.

Powell —quien fue nominado por Trump para dirigir la Fed a finales de 2017 y confirmado por el Senado para el cargo a principios de 2018— concluirá su mandato como jefe de la Fed en mayo, pero no está obligado a dejar su Junta de Gobernadores con sede en Washington hasta 2028.

Esta acción podría interpretarse como una afrenta por parte de la Fed contra la administración Trump porque aumenta las posibilidades de que el banco central permanezca desafiante, informó el medio de comunicación Reuters.

La autonomía de los bancos centrales, al menos al fijar las tasas de interés para controlar la inflación, “se considera un principio central de una política económica sólida, aislando a los responsables de la política monetaria de las consideraciones políticas a corto plazo y permitiéndoles centrarse en esfuerzos a largo plazo para mantener los precios relativamente estables”, puntualizó Reuters.

EL EDIFICIO EN CUESTIÓN

El “Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building” es la edificación que ocupa la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Fue diseñada y dirigida por el arquitecto Paul Philippe Cret, concluida en 1937 y dedicada a Marriner S. Eccles por el presidente Franklin D. Roosevelt.

Este edificio tiene por estilo el clasicismo despojado, corriente arquitectónica que se enfoca en la masa, la simetría y la eliminación de detalles como la ornamentación.

El clasicismo despojado fue utilizado por los gobiernos —de regímenes totalitarios como democráticos— del siglo XX para la edificación de oficinas gubernamentales, señaló William F. Willingham en su estudio sobre la arquitectura del estado de Oregón.

Edificaciones gubernamentales con este estilo se pueden ubicar en todo el mundo, desde la embajada de Alemania en San Petersburgo hasta el Palacio de Hacienda en Buenos Aires, Argentina.