Trump amenaza con bloquear la entrada de ExxonMobil a Venezuela

/ 12 enero 2026
    Trump había instado al grupo a gastar 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera de Venezuela. AP

Trump afirma que la compañía está “haciéndose la linda” después de que el CEO respondiera con escepticismo a su impulso a la inversión petrolera después de derrocar a Nicolás Maduro

Donald Trump ha dicho que podría impedir que ExxonMobil invierta en Venezuela después de que el director ejecutivo de la compañía petrolera calificara al país de “ininvertible” durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada.

Darren Woods le dijo al presidente de Estados Unidos que Venezuela necesitaría cambiar sus leyes antes de que pudiera ser una oportunidad atractiva de inversión, durante la reunión de alto perfil del viernes con al menos otros 17 ejecutivos petroleros.

Trump había instado al grupo a gastar 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera de Venezuela en una reunión menos de una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran y derrocaran al presidente venezolano Nicolás Maduro del poder en una descarada redada nocturna.

Los comentarios escépticos de Woods emergieron rápidamente como el titular dominante, socavando las esperanzas de la Casa Blanca de generar impulso a partir de su compromiso con los ejecutivos petroleros más destacados del mundo.

“No me gustó la respuesta de Exxon”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One de regreso a Washington el domingo. “Probablemente me incline a dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los simpáticos”.

Exxon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Exxon, ConocoPhillips y Chevron, los tres mayores productores de petróleo de Estados Unidos, fueron durante décadas los socios más destacados de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

El gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez nacionalizó la industria entre 2004 y 2007, y mientras Chevron negociaba acuerdos para asociarse con PDVSA, ConocoPhillips y Exxon abandonaron el país y presentaron importantes casos de arbitraje poco después.

Venezuela ahora debe más de 13.000 millones de dólares colectivamente a ConocoPhillips y Exxon por las expropiaciones, según fallos judiciales.

Woods le dijo a Trump el viernes: “Nos han confiscado nuestros activos allí dos veces, por lo que, como puede imaginar, volver a ingresar una tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos respecto de lo que hemos visto históricamente aquí”.

El director ejecutivo de Exxon dijo que la compañía necesitaba que se introdujeran protecciones duraderas para las inversiones y que también era necesario reformar la ley de hidrocarburos del país.

“Si analizamos los marcos y estructuras jurídicas y comerciales vigentes hoy en Venezuela, es un país invertible”, afirmó.

El director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, dijo a Trump que su compañía era el mayor tenedor de créditos no soberanos de Venezuela y pidió una reestructuración de la deuda y de todo el sistema energético del país, incluida PDVSA.

Trump afirmó que ConocoPhillips recuperaría gran parte de su dinero, pero que Estados Unidos comenzaría desde cero. «No vamos a analizar lo que la gente perdió en el pasado porque fue culpa suya», declaró.

Trump dijo el viernes que su administración decidiría qué empresas podrían operar en el país sudamericano.

“Están tratando directamente con nosotros. No están tratando con Venezuela en absoluto”, dijo. “No queremos que traten con Venezuela”.

El sábado, Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que los tribunales o los acreedores confisquen los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

