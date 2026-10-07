Prevén funcionarios de la Fed otra alza de tasas este año

NUEVA YORK.-Los funcionarios de la Reserva Federal esperan volver a subir las tasas de interés antes de fin de año para frenar la inflación, que ha superado el objetivo durante más de cinco años, revelaron las actas de la reunión publicadas este miércoles.

Sin embargo, según CNBC, el resumen de la reunión no indica cuándo específicamente los responsables de la política monetaria esperaban subir las tasas de referencia, solo que la persistencia de precios elevados y un mercado laboral estable probablemente conducirían a una segunda subida este año.

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“Con respecto a las perspectivas de la política monetaria más allá de la reunión actual, la mayoría de los participantes consideraron que otro aumento en el rango objetivo para la tasa de los fondos federales probablemente sería apropiado para fin de año”, indica el documento.

Esta postura se presentó con una nota de cautela. “Los participantes enfatizaron, sin embargo, que abordaban cada reunión con una mente abierta y que las decisiones en futuras reuniones dependerían de la información recibida y sus implicaciones para las perspectivas y el equilibrio de riesgos”, señalan las actas.

Tras la reunión, en la que el presidente Kevin Warsh habló con firmeza sobre la inflación durante su posterior rueda de prensa, los mercados comenzaron a apostar a que la Fed seguiría el alza del 16 de septiembre con otra medida en la reunión de finales de octubre.

El indicador preferido de la Reserva Federal -el índice de precios de los gastos de consumo personal- mostró una inflación subyacente del 3% en agosto y una inflación general del 3.4%. Si bien ambas cifras se mantuvieron muy por encima del objetivo del 2% del banco central, fueron considerablemente inferiores a las expectativas, beneficiándose en parte de cambios en la forma en que se calculan algunos de los datos de entrada.

El debate en la reunión de septiembre mostró que los funcionarios ven riesgos de que la inflación se mantenga estable, mientras que el mercado laboral está “cerca del pleno empleo” y el crecimiento económico general se ha acelerado.

La votación para aumentar la tasa de referencia de los fondos federales en un cuarto de punto porcentual fue unánime, a pesar de las indicaciones previas de que varios funcionarios clave se mostraban reacios a subirla.

“Muchos participantes enfatizaron que una trayectoria más alta para el rango objetivo sería prudente por razones de gestión de riesgos, proporcionando una protección contra una inflación que se mantenga persistentemente por encima del objetivo debido a una demanda mayor de lo esperado o a nuevas perturbaciones adversas de la oferta”, señaló el resumen.

En conjunto, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) indicó que habría una subida más este año y ninguna en 2027. De los 18 funcionarios del FOMC que presentaron pronósticos, 16 dijeron que esperaban otro aumento.

Warsh no ha presentado ninguna previsión desde que asumió el cargo en mayo. Durante su rueda de prensa, describió el aumento como la eliminación de una dosis de estímulo de la política monetaria, un comentario que los analistas de Wall Street interpretaron como una señal de que podrían producirse nuevas subidas.

Sin embargo, desde entonces, varios funcionarios han insistido en que la Reserva Federal no tiene por qué precipitarse, y los datos de inflación han sido al menos algo más alentadores, aunque las expectativas a corto plazo hayan aumentado considerablemente.

Los indicadores de inflación basados en el mercado siguen elevados, y una nueva encuesta publicada el miércoles por la Reserva Federal de Nueva York mostró que el temor de los consumidores al aumento de precios en el próximo año se encuentra en su nivel más alto desde mayo de 2023.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro también se han disparado, alcanzando niveles no vistos desde 2002.

Los funcionarios presentes en la reunión debatieron el aumento de los rendimientos, atribuyéndolo a las expectativas de tasas de interés más altos por parte de la Reserva Federal, así como al desarrollo de la inteligencia artificial y al sólido crecimiento económico.

Los economistas también señalaron que parte del repunte podría deberse a la incertidumbre relacionada con el anuncio y la implementación del programa de recompra de bonos por parte del Tesoro estadounidense.

En agosto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que su departamento intensificaría la recompra de deuda a largo plazo ya emitida. Sin embargo, esta medida ha tenido escaso impacto en los rendimientos, que se encuentran en sus niveles más altos desde 2002.