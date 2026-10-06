Se eleva perspectiva de crecimiento para el PIB de México en 2026 y 2027: Banco Mundial

Las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) de México para los años 2026 y 2027 han sido elevadas por el Banco Mundial, ya que dicho organismo anticipa que el PIB mexicano crecerá al 1.4% en 2026 y 1.8% en 2027. Además, el Banco Mundial (BM) pronosticó que México crecerá al 2.20% en el año 2028. El periódico El Economista informó que estos pronósticos de crecimiento del PIB de México fueron mayores al 1.3 (2026) y 1.7% (2027) que proyectaron en junio de 2026.

Por otro lado, según el informe semestral del BM “Panorama económico de América Latina y el Caribe”, al respecto de México se precisó que: “En medio de la volatilidad de las políticas comerciales, los volúmenes de exportación muestran una notable resiliencia en las principales economías (de la región). Además los acuerdos comerciales recién ratificados están abriendo activamente corredores de exportación estratégicos”. Con base al reporte “Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe”, el BM informó sobre sus estimaciones económicas de crecimiento en cuanto a los PIB de 29 países de los 33 que componen a la región latinoamericana y del Caribe.

Asimismo, el BM espera que el crecimiento en América Latina y el Caribe siga “siendo modesto”, con estimaciones de que se expanda un 2.2% en 2026. GUYANA PROYECTA SU PIB POR LOS CIELOS La economía con mayores proyecciones de crecimiento de su respectivo PIB fue Guyana, con estimaciones de crecimiento de su PIB de 23.70% al cierre de 2026, según el BM.

Las proyecciones de crecimiento del PIB de Guyana para los años 2027 y 2028 fueron de 18.70 y 15.30%, representando las proyecciones consecutivas más altas de la región latinoamericana y del Caribe.

Cabe resaltar que el BM también proyectó para Surinam una tasa de crecimiento a dos dígitos del PIB de 2028 a 21.50%, que fue la más alta para el año mencionado.