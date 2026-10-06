Se eleva perspectiva de crecimiento para el PIB de México en 2026 y 2027: Banco Mundial

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    Se eleva perspectiva de crecimiento para el PIB de México en 2026 y 2027: Banco Mundial
    El crecimiento en América Latina y el Caribe se proyecta que el PIB regional se expanda un 2.2% en 2026. VANGUARDIA

Se espera que el PIB de México crezca 1.4% y se proyecta que el PIB se incremente en los años 2027 y 2028 a 1.8 y 2.2%, respectivamente

Las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) de México para los años 2026 y 2027 han sido elevadas por el Banco Mundial, ya que dicho organismo anticipa que el PIB mexicano crecerá al 1.4% en 2026 y 1.8% en 2027. Además, el Banco Mundial (BM) pronosticó que México crecerá al 2.20% en el año 2028.

El periódico El Economista informó que estos pronósticos de crecimiento del PIB de México fueron mayores al 1.3 (2026) y 1.7% (2027) que proyectaron en junio de 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pensiones-imss-y-bienestar-absorberan-el-9-del-pib-para-2030-advierte-el-ciep-FC23650731

Por otro lado, según el informe semestral del BM “Panorama económico de América Latina y el Caribe”, al respecto de México se precisó que:

“En medio de la volatilidad de las políticas comerciales, los volúmenes de exportación muestran una notable resiliencia en las principales economías (de la región). Además los acuerdos comerciales recién ratificados están abriendo activamente corredores de exportación estratégicos”.

Con base al reporte “Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe”, el BM informó sobre sus estimaciones económicas de crecimiento en cuanto a los PIB de 29 países de los 33 que componen a la región latinoamericana y del Caribe.

$!Las estimaciones y proyecciones de Guayana contrastan por ser las únicas de esta lista a dos dígitos.
Las estimaciones y proyecciones de Guayana contrastan por ser las únicas de esta lista a dos dígitos. BANCO MUNDIAL

Asimismo, el BM espera que el crecimiento en América Latina y el Caribe siga “siendo modesto”, con estimaciones de que se expanda un 2.2% en 2026.

GUYANA PROYECTA SU PIB POR LOS CIELOS

La economía con mayores proyecciones de crecimiento de su respectivo PIB fue Guyana, con estimaciones de crecimiento de su PIB de 23.70% al cierre de 2026, según el BM.

$!Las proyecciones a 2028 de Surinam fueron las más altas, superando la de Guyana.
Las proyecciones a 2028 de Surinam fueron las más altas, superando la de Guyana. BANCO MUNDIAL

Las proyecciones de crecimiento del PIB de Guyana para los años 2027 y 2028 fueron de 18.70 y 15.30%, representando las proyecciones consecutivas más altas de la región latinoamericana y del Caribe.

https://vanguardia.com.mx/dinero/banco-mundial-rebaja-al-25-su-prevision-de-crecimiento-global-por-el-efecto-de-la-guerra-CB21316260

Cabe resaltar que el BM también proyectó para Surinam una tasa de crecimiento a dos dígitos del PIB de 2028 a 21.50%, que fue la más alta para el año mencionado.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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