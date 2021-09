Prevén golpe al empleo por ley de ‘outsourcing’ en México

Entre un 20 a 30% de la recuperación del empleo es la que se puede ver afectada con la entrada en vigor a partir de este primero de septiembre de la Reforma a la Ley del Outsourcing consideró el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles.

Agregó que hay muchas empresas en la región que se apoyan en el outsourcing, por lo que te tendrán que hacer una combinación de estrategia laboral como una contratación parcial con ciertas prestaciones para no perder mano de obra calificada o la utilización de otro tipo de figuras que no afecten la contratación de las grandes líneas.

Sin embargo, por lo pronto este cambio generará un impacto negativo y se verá un desabasto de mano de obra no por cuestiones físicas o laborales, sino por cuestiones legales, lo que vendrá a impactar en el caso del empleo los meses de septiembre-octubre.

Destacó que exista otra prórroga, pues ya lo han solicitado las empresas y no se ha otorgado, sin embargo, añadió que el impacto en el empleo no será tan fuerte, ni se ubicará en niveles del 50 a 60%, sino que serán menores en un 20 a 30% y no impactará el empleo en general, sino la recuperación que se venía presentado.

Aunque será un desempleo obligado por cuestiones que no tienen que ver con la capacidad o demanda, sino por situaciones laborales o legales, en tanto las empresas encuentran una salida de corto plazo para subsanar esa mano de obra faltante.

Finalmente reiteró que será en los meses de septiembre-octubre cuando se vea el impacto que generó este desempleo forzado en la recuperación que se venía presentando en el empleo.

Cabe recordar que partir del primero de septiembre en el mercado laboral no deberán existir trabajadores subcontratados. Al concluir la prórroga para que las empresas modifiquen sus esquemas laborales, ahora los casi cinco millones de trabajadores que se encontraban bajo esquemas de insourcing y outsourcing, deben conocer claramente la razón social de su patrón, así como su contrato de trabajo.

Si bien la prórroga permitió a las compañías de subcontratación transitar a ofrecer servicios especializados; también los obligó a disminuir sus plantillas laborales, o en algunos casos cancelar contratos.

Por lo que las compañías, tanto contratistas como prestadoras de servicio, tuvieron que enfrentar una serie de modificaciones en un periodo de tres meses, que a diferencia del gobierno como patrón, tendrá hasta 2022 para realizar los cambios.