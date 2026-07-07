Producción de autopartes en Coahuila creció 12.16% en segundo bimestre del 2026

Coahuila alcanzó una producción de autopartes de 6,572 millones de dólares al segundo bimestre del año, lo que representó un crecimiento de 12.16% contra el mismo periodo del año pasado y lo mantiene como líder a nivel nacional.

De acuerdo a la información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), en el país la producción de autopartes fue de 41,973 millones de dólares y representó un crecimiento de 10.00% contra el mismo periodo de 2025, mientras que en abril la producción fue de 10.789 millones de dólares y significó un crecimiento del 11,22%.

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El 52.3% de las autopartes se concentraron en cinco grupos como son partes eléctricas (19.5%), transmisiones y embragues (9.5%), telas, alfombras y asientos (9.1%), partes para motor (8.0%) y motores a gasolina (6.2%).

El Ranking de Producción de Autopartes al segundo bimestre del año, ubica a Coahuila en el primer lugar con una participación de 15.7%, seguido por Guanajuato con una participación de 13.6% (5,692 millones de dólares), Nuevo León 13.1% (5,498 mdd), Chihuahua 8.5% (3,549 mdd), Querétaro 7.9% (3,321 mdd), San Luis Potosí 7.0% (2,958 mdd), Puebla 6.6% (2,760 mdd), Estado de México 6.1% (2,564 mdd), Aguascalientes 4.6% (1,944 mdd) y Tamaulipas 3.8% (1,605 mdd).

Por regiones, la Norte aportó el 44% que se traduce en 18,463 millones de dólares y creció 9.16% contra el mismo periodo del año pasado, la Zona Bajío fue el 36% con 15,090 millones de dólares y creció 9.89% y la Zona Centro representó el 14.9% con 6,283 millones de dólares y creció 10.62% contra el mismo periodo del año pasado.

Finalmente las exportaciones totales del país fueron de 36.508 millones de dólares, Estados Unidos recibió el 87.3%, le sigue Canadá con el 2.8%, Brasil 1,1%, Corea del Sur 0.9%, China 0.7% y Otros 7.2%; Mientras que las importaciones fueron de 23.085 millones de dólares, de Estados Unidos se recibió el 47.3%, le sigue China 15.0%, Japón 6.5%, Corea del Sur 6.0%, Alemania 5.4% y otros 19.9%.