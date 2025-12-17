Proyecto Parque Norte en Saltillo arrancará en el mes de marzo del 2026

Dinero
/ 17 diciembre 2025
    Proyecto Parque Norte en Saltillo arrancará en el mes de marzo del 2026
    Informó que será en en el tercer mes del 2026 que se realizará el anuncio y se arrancará la construcción formal. FOTO: REBECA RAMÍREZ / VANGUARDIA.

Se trata de una obra que contará con 19 hectáreas y será de usos mixtos, pues albergará oficinas restaurantes y hoteles

Será en el mes de marzo cuando se realice el anunció y arranque del proyecto Parque Norte en Saltillo, el cual contará con 19 hectáreas y será de uso mixto, tendrá oficinas, comercios, servicios, restaurantes, vivienda, hoteles y hospital.

El director de la División Comercial de Grupo Davisa, Alberto Mohamar Servín, indicó que será una extensión de Parque Centro, toda vez que es un concepto que le va muy bien a Saltillo.

La urbanización se llevará un año, sin embargo, en el inter se estarán anunciando inversiones de logros comerciales, por lo pronto, señaló que será un proyecto mixto que contará con macrolotes para oficinas, comercios, servicios, restaurantes y vivienda, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum asegura aumento en producción de refinerías; Dos Bocas reporta 300 mil barriles diarios

En el caso de las viviendas, comentó que se tiene una proyección de 1,500 unidades, asimismo en el caso de los hoteles hay dos franquicias de categoría gran turismo y ejecutiva, además se está en pláticas con una cadena de hospital, aunque no hay marca todavía.

Finalmente Mohamar Servín concluyó señalando que “Es un proyecto de 19 hectáreas, lo arrancamos en marzo, es un proyecto de usos mixtos y una extensión de Parque Centro, es un proyecto que le va a caer muy bien a Saltillo y vienen cosas muy interesantes”.

Temas


Economía

Localizaciones


Saltillo

