Proyecto Parque Norte en Saltillo arrancará en el mes de marzo del 2026

Será en el mes de marzo cuando se realice el anunció y arranque del proyecto Parque Norte en Saltillo, el cual contará con 19 hectáreas y será de uso mixto, tendrá oficinas, comercios, servicios, restaurantes, vivienda, hoteles y hospital.

El director de la División Comercial de Grupo Davisa, Alberto Mohamar Servín, indicó que será una extensión de Parque Centro, toda vez que es un concepto que le va muy bien a Saltillo.

La urbanización se llevará un año, sin embargo, en el inter se estarán anunciando inversiones de logros comerciales, por lo pronto, señaló que será un proyecto mixto que contará con macrolotes para oficinas, comercios, servicios, restaurantes y vivienda, entre otros.

En el caso de las viviendas, comentó que se tiene una proyección de 1,500 unidades, asimismo en el caso de los hoteles hay dos franquicias de categoría gran turismo y ejecutiva, además se está en pláticas con una cadena de hospital, aunque no hay marca todavía.

Finalmente Mohamar Servín concluyó señalando que “Es un proyecto de 19 hectáreas, lo arrancamos en marzo, es un proyecto de usos mixtos y una extensión de Parque Centro, es un proyecto que le va a caer muy bien a Saltillo y vienen cosas muy interesantes”.