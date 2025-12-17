Sheinbaum asegura aumento en producción de refinerías; Dos Bocas reporta 300 mil barriles diarios

Noticias
/ 17 diciembre 2025
    Sheinbaum asegura aumento en producción de refinerías; Dos Bocas reporta 300 mil barriles diarios
    Destacan que en la empresa productiva del Estado se han realizado cambios que calificó como positivos, entre ellos el incremento en la venta de gasolina y diésel. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Capacidad de refinación, modernización de plantas y el papel de Pemex en la cadena de combustibles marcan el pulso de la estrategia del gobierno federal

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “ha aumentado mucho” la producción en todas las refinerías del país y dijo estar “muy contenta” por contar con un “Pemex fuerte”, al referirse a los resultados operativos recientes de Petróleos Mexicanos.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria señaló que en la empresa productiva del Estado se han realizado cambios que calificó como positivos, entre ellos el incremento en la venta de gasolina y diésel.

Sheinbaum afirmó que la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, se encuentra produciendo actualmente 300 mil barriles diarios, cifra que ya había destacado en días previos como cercana a su capacidad máxima de diseño.

Sobre el Sistema Nacional de Refinación, sostuvo que la refinería de Tula ha elevado su producción y que el objetivo es reducir la dependencia de combustibles pesados, por lo que se mantienen obras como las coquizadoras en Tula y Salina Cruz, en instalaciones que históricamente generaban altos volúmenes de combustóleo.

En el caso de Salina Cruz, también mencionó el montaje de un reactor asociado a los trabajos de modernización; previamente se ha documentado el traslado de reactores de gran tonelaje como parte del proyecto de la planta coquizadora en esa refinería.

La Presidenta añadió que se trabaja en un esquema de “contratos mixtos” para elevar la producción de fertilizantes y detonar una parte de la petroquímica, bajo un modelo en el que, aseguró, Pemex mantiene la concesión correspondiente.

En cuanto a la operación fuera del país, Sheinbaum indicó que la refinería Deer Park, en Texas, entrará en mantenimiento el próximo año, como parte de la planeación operativa de la empresa. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

