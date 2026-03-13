Puerto Verde colocará a Coahuila como jugador importante en la cadena de suministro internacional

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Dinero
/ 13 marzo 2026
    Puerto Verde colocará a Coahuila como jugador importante en la cadena de suministro internacional
    Puerto Verde Global Trade Bridge es una iniciativa destinada a fortalecer el crecimiento económico y logístico de la región fronteriza. ESPECIAL.

Esta propuesta estratégica busca impulsar el comercio, mejorar la infraestructura fronteriza y atraer nuevas inversiones

El director del Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila, Enrique Sánchez, indicó que el proyecto de Puerto Verde y la ampliación del Puente Piedras Negras II, ubicará a Coahuila como un jugador importante en la cadena de suministro internacional.

Agregó que recientemente en la conferencia matutina del Gobierno Federal, fue anunciado el proyecto de Puerto Verde dentro del Plan de infraestructura Federal junto con la ampliación del Puente II de Piedras Negras y otro tipo de infraestructuras en la frontera.

Destacó que éstos enriquecen la oferta de infraestructura competitiva para la logística y cadena de suministro no solo del estado, sino del país en general, al ser de los puntos más importantes para la exportación.

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“Estás son grandes noticias porque son proyectos icónicos, son inversiones ya confirmadas a nivel federal por el mismo gobierno con la participación de la iniciativa privada y de otros sectores interesados y estratégicos en que este proyecto salga adelante”, aseguró.

En el caso de Puerto Verde, comentó que la información con la que cuentan, es que se estima el inicio de los trabajos de construcción para finales de este primer semestre, con un tiempo promedio de conclusión del proyecto de dos años, lo que de manera paralela traerá otro tipo de proyectos de infraestructura para la frontera.

“Esto además de posicionar a Coahuila como un jugador importante en la cadena de suministro internacional, principalmente en el marco de Norteamérica, también lo habilita para seguir construyendo la agenda logística estatal que tiene que ver no solo con infraestructura, sino también con mejores prácticas, lineamientos, con participación de los distintos sectores involucrados, de las cámaras y organismos empresariales , tanto de las fronteras como del interior”, aseguró.

Por último expresó que esto será una oferta atractiva para las empresas no solo de las distintas regiones de Coahuila, sino también de otros lugares del país.

Resaltó que se observará a la entidad como un territorio altamente competitivo para su cadena de suministro, utilizando los activos y condiciones que tiene a su favor el estado, entre las cuales están la seguridad, la infraestructura carretera, la calidad de servicios en la frontera, el costo más bajo de circulación hasta la frontera en unidades pesadas y el tiempo de cruce de las unidades.

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