Ratifican Consejo y Presidencia de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo llevó a cabo su asamblea ordinaria, en la cual se realizó la ratificación del Consejo de Comerciantes, así como de la presidencia de la organización para el periodo 2026-2027.

Durante la sesión, celebrada en el restaurante Nanas Brunch & Bar, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, se acordó dar continuidad a los trabajos de la Asociación mediante la ratificación de Alan Christian Duarte como presidente, así como de los integrantes del Consejo.

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En el marco de la asamblea, se presentó un informe de actividades, destacando las acciones realizadas en favor del comercio local y la coordinación con distintas autoridades para la atención de temas del Centro Histórico.

Asimismo, se llevaron a cabo las votaciones correspondientes para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo, con los que se busca reconocer a comerciantes y negocios destacados de la zona.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo refrenda su compromiso de seguir trabajando en la organización, representación y fortalecimiento del comercio local.