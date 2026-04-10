Ratifican Consejo y Presidencia de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo
Además se presentó un informe de actividades, donde se destacaron las acciones que se han realizado en comercios del primer cuadro de la ciudad
La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo llevó a cabo su asamblea ordinaria, en la cual se realizó la ratificación del Consejo de Comerciantes, así como de la presidencia de la organización para el periodo 2026-2027.
Durante la sesión, celebrada en el restaurante Nanas Brunch & Bar, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, se acordó dar continuidad a los trabajos de la Asociación mediante la ratificación de Alan Christian Duarte como presidente, así como de los integrantes del Consejo.
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En el marco de la asamblea, se presentó un informe de actividades, destacando las acciones realizadas en favor del comercio local y la coordinación con distintas autoridades para la atención de temas del Centro Histórico.
Asimismo, se llevaron a cabo las votaciones correspondientes para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo, con los que se busca reconocer a comerciantes y negocios destacados de la zona.
La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo refrenda su compromiso de seguir trabajando en la organización, representación y fortalecimiento del comercio local.