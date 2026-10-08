Realizan mujeres el 73% del trabajo no remunerado: AMMJE

El trabajo no remunerado del hogar y de cuidados equivale al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, y las mujeres realizan el 73% de esas tareas, señaló la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), Sonia Garza González.

“Tenemos varios retos, uno es la economía del cuidado o el trabajo no remunerado donde las mujeres realizamos el 73% de este trabajo, lo cual nos limita para emprender y entender que el 42% de las familias depende del ingreso de una mujer y que de la población de México somos el 52%. Cómo podemos ayudar a que nuestro país avance, si tenemos esa limitante del trabajo no remunerado que representa el 24% del PIB a nivel nacional”, aseguró.

Garza González añadió que le 62% de los alumnos son mujeres, por lo que agregó que existe un gran reto y oportunidad de que tanto el gobierno, como las instituciones educativas y la asociación puedan hacer una gran alianza para que más mujeres que están en la universidad tengan las oportunidades cuando salgan.

“Necesitamos políticas públicas que incluyan a las mujeres y que den más oportunidades las empresas al talento femenino, demostrado está, lo dice el IMCO y el INEGI, que cuando hay equipos más diversos en las empresas aumenta la productividad y la diversidad”, aseguró.

Ante ello, la presidenta nacional de AMMJE dijo que aumenta la productividad y la diversidad, por ello agregó que se necesita el talento de las mujeres, su visión y esas capacidades diferentes que las distinguen, pero que también se complementa con el talento masculino.

Además para competir en la economía global, señaló que es crucial frenar tres brechas que frenan a las mujeres como es la digital, la salarial y la de representatividad, sobre ello, agregó que la conectividad debe ser un derecho y no un privilegio.

Sin embargo, agregó que de acuerdo a la ENDUTIH del INEGI, aunque el 78.6% de la población es usuaria de internet, en zonas urbanas el acceso alcanza el 85.5%, mientras que en zonas rurales desciende a 56%.

Además, según el INEGI, menos del 20% de las MiPyMEs utilizan herramientas de comercio electrónico o soluciones en la nube; ante ello, asegurar que la inteligencia artificial, la automatización y el comercio electrónico lleguen a todas las escalas de negocio, se traduce en productividad y calidad de vida.

En el caso de la brecha salarial, compartió que datos del IMCO e INEGI señalan que la brecha salarial en México oscila entre 13% y 15% en el sector formal, y puede superar el 20% en el informal o fabricante.

Además por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer gana entre 85 87 pesos por trabajo de igual valor. Además México registra una de las tasas de participación económica femenina de la OCDE con alrededor del 46%, frente a 76% en hombres.

Una tercera brecha es la representatividad, en el sector privado es drástica. De acuerdo con el IMCO y la Bolsa Mexicana de Valores, las mujeres ocupan menos del 13% de los asientos en consejos de administración de empresas que cotizan en bolsa y solo entre el 4 y el 6% de las direcciones generales.

“Combatir estas brechas no es solo una agenda de justicia, es una estrategia macroeconómica de alto rendimiento” y agregó que según estudios de McKinsey, las empresas con equipos ejecutivos mixtos tienen 39% más probabilidades de superar financieramente a sus competidores.

Sin embargo, agregó que se deben consolidar liderazgos transformadores y con visión de bien común, que valen no solo por el escalamiento financiero, sino por el desarrollo humano, el bienestar de sus colaboradores y el fortalecimiento de sus comunidades.

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