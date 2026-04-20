Recibió Condusef más de mil 500 reclamaciones contra instituciones financieras en Coahuila; la mayoría de Torreón

Un total de 1,521 reclamaciones de Coahuila fueron las que recibió durante el primer trimestre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cifra que creció un 14.4% contra el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo a información de Condusef, Coahuila concentró el 2.1% del total de reclamaciones que se presentaron a nivel nacional, mientras que entre los municipios el 43.3% de las quejas fueron presentadas por usuarios de Torreón, un 32.2% de Saltillo y un 3.9% de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Ford retira 1.4 millones de camionetas F-150 para corregir problema de marcha en EU

Asimismo de las reclamaciones concluidas se recuperaron 12.5 millones de pesos a favor de los usuarios.

Otro dato que compartió la Condusef, fue el 76.0% de las reclamaciones presentadas en la entidad se atendieron por Gestión Electrónica, que es un procedimiento ágil y accesible a través del cual está Comisión Nacional promueve que las instituciones financieras ofrezcan respuestas claras y oportunas en plazos reducidos, a favor de los usuarios.

Por otra parte, un 17.6% fueron realizadas por las prácticas de cobranza indebida, que son aquellas que tienen que ver con las acciones de despachos de cobranza.

Por sector, la Banca Múltiple acumuló el 61.0% de las reclamaciones, seguida de las aseguradoras con 13.3% y las Afores con 9.5%; en el caso del primero , las quejas se concentraron en “Consumos no reconocidos”, “Transferencia electrónica no reconocida” y “Consumos vía internet no reconocidos”, causas que en conjunto representaron el 40.5% del total de las reclamaciones registradas en la entidad.

Asimismo de los productos financieros de la Banca Múltiple, las reclamaciones estuvieron vinculadas a tarjetas de crédito (358 reclamos y creció 68.9% contra el mismo periodo de 2025), tarjetas de débito (314 reclamos y creció 79.4%) y crédito personal (66 reclamos y disminuyó -37.1%), que acumularon el 70.5% de las quejas recibidas.

De las reclamaciones totales registradas en la entidad, el 48.8% fu presentada por mujeres y el 41.2% por hombres, los productos más reclamados por el segmento de personas adultas mayores fueron la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y daños-automóviles.

Destacaron que del total de reclamaciones recibidas en Coahuila, el 29.8% estuvo relacionada con un posible fraude, principalmente por consumos no reconocidos y transferencias electrónicas no reconocida.

Finalmente las instituciones bancarias más reclamadas en Coahuila al 1T26, fueron Banorte con 185 asuntos que representaron una participación de 19.9% y una variación de 66.7%), le sigue BBVA con 165 asuntos con participación de 17.8% y variación de 38.7%, Banamex con 135 asuntos, participación de 14.5% y variación de 43.6%, BanCoppel con 77 asuntos, participación de 8.3% y variación de 108.1% e Invex Banco con 75 asuntos, participación de 8.1% y variación de 120.6%.