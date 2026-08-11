Reconoce director de GM México talento y paz laboral de Coahuila

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    Reconoce director de GM México talento y paz laboral de Coahuila
    El director General de General Motors México, Francisco Garza, aseguró que hay General Motors por muchos años en Ramos Arizpe, Coahuila. ESPECIAL.

Luego de concluir evento en Complejo de GM Ramos Arizpe en donde entregó tres camionetas eléctricas Chevrolet BrightDrop 600

El Presidente y Director General de General Motors México, Francisco Garza hizo un reconocimiento al talento y la paz laboral que existe en Coahuila, además agregó que el equipo de trabajo está tranquilo.

Poco antes de abordar la unidad que lo llevaría fuera del Complejo de GM Ramos Arizpe, se le pidió un mensaje para los trabajadores ante la incertidumbre que se ha presentado este año y por el tema de los eléctricos que no han funcionado como se esperaba.

“Aquí estuvo con nosotros el líder Tereso Medina, obviamente tenemos una gran relación con él, hemos tenido la oportunidad de platicar acerca de la paz laboral que existe en el estado, el apoyo que hemos recibido durante muchos años y obviamente el equipo de trabajo está tranquilo, el equipo de trabajo sigue haciendo grandes retos y cumplir grandes metas durante el año y estamos muy contentos con el talento que tenemos en el estado”.

Indicó que son 45 años los que han estado en el estado y están agradecidos de cómo los han tratado y estarán otros 45 años, pues aseguraron confían en México y en Coahuila

El Presidente y Director de GM México estuvo el martes en el Complejo de GM en Ramos Arizpe para entregar tres camionetas eléctricas Chevrolet BrightDrop 600 para fortalecer la movilidad y ampliar la capacidad de atención de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila y el DIF Municipal de Ramos Arizpe.

Las unidades estarán asignadas a trabajos operativos y de apoyo comunitario en el estado, como la distribución de insumos y el soporte logístico a programas sociales.

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