Reducción de la jornada laboral en México podría incrementar costos a las empresas hasta 16%: SETRA

Hasta en un 16% pueden elevarse los costos de las empresas con la jornada laboral, aunque esto estará sujeto a la productividad, señaló el subsecretario de Justicia Laboral en la Secretaría del Trabajo, Luis Carrillo.

Luego de su participación en la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste, donde presentó el tema “Estrategias para la Implementación de la Jornada Laboral”, comentó que se trata de hacer un traje a la medida conforme las necesidades de la producción.

Explicó que se pueden distribuir las horas laborales e implementar esquemas diferentes, pero si añadió que se debe hacer un traje muy específico o a la medida porque no será una misma solución para todas las empresas, ni para todo tipo de industria.

En el caso de los costos que la jornada laboral representará para las empresas, comentó que esto puede variar significativamente por temas como la inflación y otros aumentos, sin embargo, “en una proyección completa es hasta el 16%, pero eso estará sujeto a la productividad”.

Expuso que esto se daría porque se incrementa el monto unitario por hora, no se pueden bajar salarios y eventualmente se va a hacer más corta la jornada.

En el caso de las multas para quienes no cumplan, añadió que las más bajas oscilan en los 28 mil pesos las más bajas y hasta los 526 mil pesos las más altas, dependiendo de la circunstancia o la gravedad, o bien.

Destacó que los máximos legales implicaría exceder 12 hora trabajadas en un solo día; recordó que hubo una modificación a la Ley de Trata, donde habla que es delito de explotación laboral si se exceden los máximos legales contemplando tiempo extraordinario y ordinario.

Ante ello, cuando entre en vigor la reforma, una persona que trabaje más de 12 horas en un día puede ser considerado como una explotación laboral.

Indicó que ahorita no hay un límite máximo, por ello la reforma establece reglas claras de que si se puede y hasta donde se puede.

Recordó que la reducción de la jornada laboral que se realizará en forma gradual con una proyección hasta el 2030, limita horas trabajadas en un día con tiempo extraordinario, con tiempo ordinario y también se genera la obligación de llevar un registro electrónico de asistencia y adicionalmente se regula de manera muy puntual qué tantas horas extras se pueden trabajar y cómo se van a pagar.

Del tiempo extra cambia un poco la forma de contabilizarlo, puede ser cuatro horas en un día y cuatro frecuencias en una semana, si se trata de tiempo extraordinario triple y esto tiene que estar justificado, no puede ser siempre y se tiene esa limitante, aunque al final del día puede haber horas triples que pueden ser cuatro a la semana.

Finalmente comentó que actualmente el tope puede ser 48 horas ordinarias y hasta nueve contadas en tres horas en un día o tres frecuencias en una semana de horas dobles, sin embargo, la horas triples de momento no están permitidas.