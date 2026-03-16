Reforzarán UIF y CNBV combate a lavado de dinero

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir, combatir y hacer frente, de manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Este instrumento de cooperación permitirá modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano”, dijo la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

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Con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano, subrayó durante su intervención el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

Al respecto, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.