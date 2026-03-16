Reforzarán UIF y CNBV combate a lavado de dinero

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Dinero
/ 16 marzo 2026
    Reforzarán UIF y CNBV combate a lavado de dinero
    Las autoridades federales buscan cerrar el paso al lavado de dinero reforzando acciones. Reforma

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir, combatir y hacer frente, de manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Este instrumento de cooperación permitirá modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano”, dijo la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

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Con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano, subrayó durante su intervención el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

Al respecto, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.

Asimismo, se fortalecen los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional.

Al mismo tiempo, se prevén acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales.

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El presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, reconoció que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica ha ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera.

En ese contexto, señaló que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero, ya que de esta manera el país podrá continuar cumpliendo con los más altos estándares internacionales en la materia.

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