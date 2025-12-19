FinCEN alerta lavado de dinero mexicano con dinero de China

Noticias
/ 19 diciembre 2025
    FinCEN alerta lavado de dinero mexicano con dinero de China
    Desde agosto pasado ha recibido más de 500 Informes de Actividades Sospechosas relacionados con lavado de dinero procedente de China. /FOTO: ESPECIAL

Un organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que individuos han facilitado operaciones de lavado de dinero

CDMX.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a organizaciones criminales mexicanas de facilitar actividades de lavado de dinero con individuos y recursos provenientes de China, afirmó la propia entidad en un comunicado oficial.

Según la directora de FinCEN, Andrea Gacki, ciudadanos chinos han blanqueado “regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México”, lo que —aseguró— representa una amenaza significativa para el sistema financiero y la seguridad nacional estadounidense.

La acusación se emite en medio de un contexto de creciente cooperación entre las autoridades financieras de Estados Unidos y México para combatir el financiamiento de redes criminales, en el que FinCEN ha reforzado su intercambio de información y mecanismos de colaboración con contrapartes internacionales.

El organismo estadounidense indicó que desde agosto pasado ha recibido más de 500 Informes de Actividades Sospechosas relacionados con lavado de dinero procedente de China, describiendo aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares en transacciones sospechosas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.

El señalamiento se da en un momento en que FinCEN y otras oficinas del Tesoro han intensificado acciones contra actividades financieras ilícitas, incluyendo medidas que han sido aplicadas también sobre establecimientos y entidades presuntamente ligados al lavado de dinero del crimen organizado para la compra de precursores químicos y otros fines.

Medidas anteriores han incluido restricciones contra instituciones financieras mexicanas bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y otras normativas estadounidenses, así como esfuerzos conjuntos entre OFAC y FinCEN para apuntar a casinos y otros negocios que habrían sido utilizados para introducir fondos ilícitos en el sistema financiero internacional.

Las autoridades mexicanas, por su parte, han participado en el intercambio de información para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y reforzar la cooperación bilateral con el objetivo de frenar la entrada de recursos ilícitos y proteger la integridad de los sistemas financieros. Con información de El Universal

Temas


LAVADO DE DINERO

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

