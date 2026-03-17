Reporta SAT ingresos de 1 billón 124 mil pesos en primer bimestre de 2026

En el primer bimestre de 2026, los ingresos del Gobierno federal alcanzaron un billón 124 mil 620 millones de pesos, un aumento de 1.6% en términos reales, respecto al mismo periodo de 2025, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La cifra registrada indica un incremento nominal de 59 mil 183 millones de pesos frente a lo contabilizado al segundo mes del año anterior, con lo que se supera en 102.7 por ciento lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2026 para este periodo, dijo el SAT en un comunicado.

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En el primer bimestre de 2026, la recaudación tributaria también alcanzó un billón 21 mil 843 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 2.6 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

El SAT destacó que lo anterior representa un incremento nominal de 63 mil 426 millones de pesos, con lo que se consolidan los ingresos tributarios al superar lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con un cumplimiento de 102.4 por ciento para este periodo.