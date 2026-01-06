Reservas internacionales aumentaron 9.9% en 2025 con respecto a 2024: Banxico

Dinero
/ 6 enero 2026
    Reservas internacionales aumentaron 9.9% en 2025 con respecto a 2024: Banxico
    La venta de divisas norteamericanas del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) al Banco de México fue un factor que generó este crecimiento. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

El aumento del precio del oro, así como la venta estratégica de dólares son factores que garantizaron este crecimiento

Las reservas internacionales de México cerraron el 2025 en más de 251 mil millones de dólares, nivel histórico sin precedente desde que el Banco de México (Banxico) lleva el registro en 1995.

Estuvieron impulsadas, sobre todo por el aumento del precio del oro, metal en el que hay una parte denominada en las reservas.

Banxico indicó que al 31 de diciembre de 2025, el saldo de la reserva internacional fue de 251 mil 875 millones de dólares.

Eso significó un incremento anual de 22 mil 885 millones de dólares, es decir que durante el año que recién terminó se sumaron a dichos activos casi 23 mil millones de dólares frente a los 228 mil 990 millones de dólares que había al finalizar el 2024.

Tan sólo en diciembre reportaron una variación mensual positiva de mil 669 millones de dólares, destacó el banco central mexicano en su reporte. Sin embargo, en la primera semana que terminó el 2 de enero de 2025, registraron una disminución de 302 millones de dólares.

REPORTAN INCREMENTO DE 26 MDD POR VENTA DE DÓLARES

Detalló que mostraron un ligero incremento de 26 millones de dólares por la venta de divisas norteamericanas del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) al Banco de México.

Pero, por otro lado, hubo una reducción de 328 millones de dólares, como consecuencia, principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales del instituto central.

Las reservas que sirven de escudo financiero ante choques del exterior están integradas en su mayoría por dólares de Estados Unidos y en menor proporción de otras divisas como euros y yenes.

También hay 3.86 onzas troy de oro fino equivalentes a 16 mil 183 millones de dólares, que si bien Banxico no ha aumentado su posición en ese metal, su valor ha crecido con el reciente ascenso en su cotización en los mercados internacionales como refugio de inversión segura ante la incertidumbre arancelaria y la situación geopolítica.

Incluso el valor de las reservas en oro casi se acerca a los 16 mil 367 millones de dólares, que es el equivalente a lo que representan los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la composición de dichos activos.

