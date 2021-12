‘Retos, certeza jurídica y promoción’

Para la atracción de inversiones al país, el presidente de Grupo Amistad, Marco Ramón Aguirre, consideró que la Federación debe dar certeza jurídica e incentivar la inversión a través de la promoción en el extranjero.

“Que el Gobierno Federal no nos venga a crear situaciones como las que creó en Mexicali con Modelo, creo que eso ha ahuyentado algunas inversiones, por ello la certeza jurídica y que incentiven un poco más la promoción al extranjero”, dijo.

Agregó que sin el ProMéxico que existía antes ya no hay promoción del país en el extranjero, la que hay es la que realizan los estados y los empresario solos y aunque no se han perdido inversiones por ello, también lo es que no voltean a ver a México muchos países y muchas empresas.

“Andamos solos haciendo nuestra lucha cada quien, las cámaras, los estados, pero la verdad el Gobierno Federal no incentiva, no promueve en el extranjero, lo quieren hacer a través de las embajadas y no están hechas para promover inversiones, sino para otras cosas”, aseguró.