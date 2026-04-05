POLITICÓN: ¿Paridad o cálculo político para controlar el IEC? Perfilan nueva convocatoria para elegir consejera presidenta

I. MENSAJE CRUZADO Nos cuentan que la foto que subió el gobernador Manolo Jiménez afuera de una tienda en Estados Unidos no pasó inadvertida. Y no por el paseo, sino por el contexto. Actualmente a varios políticos les empiezan a pesar los antecedentes al intentar cruzar la frontera. Aparecer del otro lado –relajado, sonriente– y sin contratiempos también comunica. No es sólo “terapia sabatina”, dicen los enterados... es mensaje. ¿Cuántos exgobernadores de Coahuila podrían hoy hacer lo mismo sin problema alguno? II. VIGILANCIA ACTIVA A propósito del periodo vacacional y el incremento en la movilidad de familias hacia espacios recreativos, la Policía Estatal desplegó operativos preventivos en Piedras Negras, particularmente en balnearios y zonas del río Bravo. Bajo la coordinación de Hugo Gutiérrez, se implementaron recorridos a pie, en unidades y en puntos de alta concentración, en conjunto con Protección Civil. La intención: anticiparse a riesgos y brindar condiciones de seguridad en días de alta afluencia.

III. ALERTA SILENCIOSA Datos de la Secretaría de Salud federal evidencian un incremento sostenido en enfermedades de transmisión sexual en Coahuila. La sífilis pasó de 209 casos en 2021 a mil 065 en 2025. El VIH también muestra repuntes importantes en el mismo periodo. Las cifras colocan el tema en la agenda del secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre. Más allá de los números, el reto es claro: fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno. Porque el problema avanza sin hacer ruido... ¿y la respuesta institucional al mismo ritmo?

IV. ¿RESULTADOS DISTINTOS? El proceso electoral local ya está en marcha y, conforme se acerca la etapa de campañas, también se pone bajo la lupa a las instituciones encargadas de vigilarlo. Hace algunos meses llegó a la Fiscalía Electoral de Coahuila Beatriz Rodríguez Villanueva, tras la salida de Alejandro González Estrada. En el ámbito político se sabe que esa instancia ha transitado en el ostracismo, en la irrelevancia. Hoy hay expectativa de que tenga mayor presencia. Porque no basta con estar... hay que hacerse notar, asumiendo y ejerciendo la responsabilidad. V. RESPUESTA MEDIDA La atención a los reportes de cristalazos en la Zona Centro de Saltillo derivó en la detención de un probable responsable, tras el seguimiento a cámaras por parte de la Policía Municipal. Bajo el mando de Miguel Ángel Garza, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mostró capacidad de reacción ante un problema que comenzaba a escalar. Más allá del hecho puntual, se informó el refuerzo de patrullajes y la coordinación con vecinos. Una intervención que atiende la coyuntura... y también cuida la percepción de seguridad.

VI. ESTRELLITA DIGITAL Y en más de seguridad, nos comentan que durante este periodo vacacional se implementó una herramienta que vale la pena destacar. Más allá de los detalles técnicos, la apuesta por facilitar la comunicación directa entre ciudadanos y autoridades en carretera habla de una visión práctica y oportuna. Desde la Fiscalía General del Estado, a cargo de Federico Fernández Montañez, se percibe un guiño a la innovación y a la atención inmediata. Una estrellita, dirían algunos, en medio de una agenda donde cada acción cuenta. VII. PROYECTO En el terreno electoral, el magistrado del Tribunal Electoral federal, Reyes Rodríguez Mondragón, elaboró un proyecto que ya amenaza con mover el tablero en Coahuila y que deberá ser votado por el pleno del Tribunal. El fondo: la convocatoria para la presidencia del Instituto Electoral local emitida por el INE. Entre los agravios, se señala la falta de aplicación de la paridad y restricciones indebidas de elegibilidad. El razonamiento apunta a garantizar alternancia real en el cargo. La propuesta es clara: revocar la convocatoria para emitir una nueva, exclusiva para mujeres. VIII. LA IMPUGNACIÓN La impugnación también fue promovida por Edna Mayela Siller Oyervides, junto con Natalia Solís Menchaca y Clara Mujica Valdez. Sin embargo, el foco se concentra en esta última, quien actualmente ocupa la magistratura por ministerio de ley en el Tribunal local y, se sabe, ha venido moviendo sus piezas para ser designada de manera formal. Ante la incertidumbre y un panorama poco favorable, habría optado por abrir otra ruta: competir por la presidencia del Instituto Electoral. ¿Le alcanzará con sus vínculos guindas?