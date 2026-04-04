Vuelven a licitar estaciones de tren Saltillo-Monterrey; se apuntan cinco consorcios

Esto luego de que a finales de noviembre del año pasado emitió una primera, aplazó el fallo de enero a febrero del 2026 y posteriormente la declaró desierta.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Atrappi) de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SICT) emitió una nueva licitación para la construcción de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

En la nueva convocatoria, se estableció que la empresa ganadora debe considerar la contratación de al menos el 30 por ciento de su mano de obra local para la ejecución de las estaciones.

El pasado 13 de marzo se realizó la junta de aclaraciones y el 26 de marzo se efectuó el acto de apertura de proposiciones.

A diferencia de los seis que se presentaron en el primer procedimiento declarado desierto, en esta ocasión fueron cinco los grupos empresariales que realizaron propuestas.

Aunque no lo intentaron en la primera licitación, esta vez se registró como el Grupo 1 el conglomerado conformado por: Calzada Construcciones, S.A. de C.V., Proveedora de Materiales del Norte, S.A., Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., Rubau México, S. de R.L. de C.V. y Construcciones y Maquinaria SEF, S.A. de C.V., con una propuesta de 2 mil 819 millones 287 mil 751.45 pesos.

Repitió el Grupo II formado por: Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V., Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Comsa, S.A. y Vise, S.A. de C.V. con 2 mil 890 millones 971 mil 095.04.

También volvió a proponer el Grupo III formado por: Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V., Obrascon Huarte Lain, S.A. y Caabsa Constructora, S.A. de C.V., esta vez con 2 mil 877 millones 569 mil 678.19 pesos.

El Grupo IV formado por: Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., AZVI, S.A. y Construcciones Urales, S.A. de C.V. también propuso por segunda ocasión, ahora por 2 mil 929 millones 294 mil 771.40 pesos.

El grupo V se integró de nuevo por: Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. de C.V., Proacon México, S.A. de C.V., Aldesa Construcciones, S.A., Coalvi, S.A., Construcciones Aldesem, S.A. de C.V., Aldesa Construcciones Polska Sp.Z.O.O., China Civil Engineering Construction Corporation y Sisttemex, S.A. de C.V.

Esta fue la propuesta más alta, con 3 mil 475 millones 613 mil 265.92 pesos.

Para esta nueva licitación no se registraron propuestas del conglomerado que formaron: ICA Constructora, S.A. de C.V.; ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V.; Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V.; Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V.; y Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, S.A. de C.V.

Tampoco se integraron en esta ocasión: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.; China Gezhouba Group Company Limited México, S. de R.L. de C.V.; y Constructora e Inmobiliaria LM, S.A. de C.V.

SE MANTIENE DEMANDADA POR INTEROCEÁNICO

A este nuevo proceso licitatorio se sumó la empresa Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V, una de las denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, que dejó como saldo 14 personas fallecidas.

De acuerdo con Infobae, a principios de marzo, la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano, que representó a las víctimas fallecidas y heridas, logró un acuerdo reparatorio.