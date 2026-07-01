Retraso de inversiones y baja generación de empleo, entre los impactos que tendrá la negativa de EU para renovar T-MEC

Una postergación en las nuevas inversiones y un retraso en las ampliaciones, menos generación de empleo y una desaceleración de las exportaciones en México , es lo que generará la falta de la renovación del T-MEC en “su formato actual”.

El Ceo de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, señaló que el acuerdo no se cancela, pero si se dará una revisión anual por los próximos 10 años, lo que será una presión bastante fuerte para el gobierno mexicano cada año, además se tendrá un impacto más legal con impuestos y aranceles en productos agrícolas y automotrices porque son los que más comercio tienen.

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Por lo pronto, agregó que la incertidumbre es lo que más genera preocupación, es decir, en cuanto a cómo jugarán las reglas de juego con respecto a la atracción de inversión en la parte fiscal y en la parte del manejo de exportaciones ante los nuevos aranceles que pueden presentarse.

Agrega que el primer impacto negativo es el aumento de la incertidumbre para inversiones, por ello será pospuesta la inversión de nuevas plantas, mientras que se retrasan nuevas ampliaciones, toda vez que serán muy precavidas, ya que nuevos proyectos dependerán de los acuerdos, en función tanto de los componentes que lleva la industria, como cualquier cuestión adicional alterna.

Aunque en el corto plazo el impacto será nulo, los efectos comenzarán a notarse a partir de diciembre de este año y hasta febrero de 2027.

“Es cuando se verá cómo se mueven las inversiones y estará generando menor crecimiento en el empleo, al tener una contratación más lenta y posiblemente aumentar la contratación temporal”, dijo.

Destacó que la industria más afectada será la automotriz, ya sea en proyectos o en proveeduría, asimismo esto desincentiva los proyectos de las plantas nuevas asiáticas que contemplaban la entidad para exportar a Estados Unidos.

FUTUROS ARANCELES

En el caso de los aranceles habrá que ver si hay nuevos o se incrementan los ya existentes, sin embargo, se descarta que por el momento haya eliminaciones, aunque se esperaría que se mantengan los que ya existen.

Ante ello, estimó que en los siguientes trimestres del próximo año, se verá un crecimiento del PIB Estatal en 1% o por debajo de este porcentaje, sin embargo, descartó que se presenten cierres masivos de empresas.

Añadió que ya se esperaba la no renovación original del tratado, lo que generará mucho estrés en Canadá y México porque tendrán que considerar variables que no existen en lo político, social e incluso geopolítico.

Díaz Robles agregó que las Pymes y la industria del acero, están entre los sectores más afectados, así como los estados fronterizos y el corredor Bajío y en el caso de Coahuila, sobre todo, en la región de Saltillo-Ramos Arizpe.

Lo anterior, debido a que estos últimos son los que concentran el 90% de la inversión automotriz, aunque también están las autopartes, la parte logística, del acero, la maquinaria y los parques industriales.

Finalmente comentó que además del menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Estatal y una reducción de menos inversiones, se tendrá una desaceleración en las exportaciones a lo largo del próximo año ante una menor demanda en la proveeduría.