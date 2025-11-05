Retrocede la inversión en México durante agosto, pero sube consumo privado

CDMX.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que los principales motores de la economía en México reportaron resultados divergentes durante el mes de agosto de 2025, pues mientras la inversión física retrocedió, el consumo privado interno ganó terreno.

De acuerdo a lo que informó la Formación Bruta de Capital Fijo, que comprende el gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción reportó una caída mensual de 2.7% en el octavo mes del año, luego de registrar un crecimiento de 1.4% en julio.

TE PUEDE INTERESAR: Rescate de Pemex provocará que la deuda pública alcance un nivel récord

Este resultado se debió a que la inversión en maquinaria y equipo retrocedió 3.1% en agosto pasado, su mayor caída mensual en lo que va del año.

La de origen nacional subió 0.7%, mientras que la importada se contrajo 5.2%, debido al desplome de 13.6% en equipo de transporte.

Por su parte, la inversión en construcción reportó un retroceso mensual de 1.5%, ligando tres meses a la baja.

Fue hace unos días analistas de BBVA advirtieron que debido a la incertidumbre generada por la guerra comercial desatada por Estados Unidos, se espera un retroceso en la inversión privada del -7.8% durante el año 2025 en México.

En específico explicó, que se estima que en 2026 la inversión privada tendrá un retroceso de -1.3%, cifra menor a la prevista para este año (-7.8%).

Avanza el consumo privado

El Consumo Privado en el Mercado Interior reportó un ligero aumento mensual de 0.6% en agosto, después de que presentara un retroceso de 0.2% en julio.

El consumo de bienes y servicios nacionales observó un crecimiento mensual de 0.8%. A su interior, el de bienes avanzó 1.3%, mientras que la demanda de servicios subió 0.2%. Por su parte, el consumo de bienes importados aumentó 0.3%, ligando cuatro meses al alza.

El consumo privado interno registró un incremento a tasa anual de 0.9% en el octavo mes del año con base en cifras ajustadas por estacionalidad, mientras que la inversión física cayó 8.9%, ligando doce meses a la baja.