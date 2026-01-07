Revisión del T-MEC podría complicarse tras acciones de EU sobre Venezuela: Fitch Ratings

La consultora Fitch Ratings indicó que la revisión del T-MEC podría complicarse aún más para México ante las acciones que Estados Unidos realiza sobre Venezuela, al incorporar los temas de seguridad y otros problemas no comerciales.

Fitch Rating apuntó que la administración estadounidense podría introducir en la negociación temas que complicarían los diálogos sobre el acuerdo comercial, lo que mantendrá alta la incertidumbre económica.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Venezuela está lista para un auge petrolero después del ataque estadounidense

En el comunicado firmado por la analista soberana Shelly Shetty, se explicó que en el caso de México, fue señalado que el gobierno de México ha intensificado las extradiciones de presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos, sin embargo, se prevé que la revisión del T-MEC seguirá siendo difícil en este aspecto.

La analista recordó que la nota soberana de México en Fitch es “BBB-/perspectiva estable” y enfatizó que esta complejidad sobre la revisión del acuerdo “mantendrá la incertidumbre económica”.

También Colombia y Nicaragua

En el comunicado hacen un acercamiento breve sobre tres países que han estado en las menciones del presidente de Estados Unidos tras la destitución de Maduro, que son México, Colombia y Nicaragua.

En el caso de Colombia, que soportó el peso de la crisis de refugiados venezolanos durante la presidencia de Maduro, ha sido descalificada por la administración de Donald Trump por supuestamente “fracasar de manera demostrable” en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo para Nicaragua estimó que podría sufrir un aumento de la presión política por parte de Estados Unidos, dada la tensa relación entre ambos países y las críticas del presidente Daniel Ortega al aumento del despliegue militar de EU.

Resaltó que aunque los resultados inmediatos y a largo plazo de la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos son muy inciertos, podrían tener implicaciones geopolíticas en términos de una mayor influencia y poder de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Fitch Ratings descartó que la destitución de Maduro implique alguna acción inmediata en la calificación soberana, en parte debido a los limitados vínculos comerciales y financieros de Venezuela con el resto de la región.

Pero añadió que si la destitución de Maduro o la escalada militar provocaran una gran inestabilidad política en Venezuela, podrían aumentar los problemas de seguridad y macroeconómicos en los países vecinos.

Cabe recordar que apenas en diciembre, la agencia consideró que la economía mexicana podría conseguir un crecimiento de 1.3% en este año, gracias al impacto que tendrá en las exportaciones, un mejor panorama de crecimiento de Estados Unidos, tras el avance de 0.4% que consideran se alcanzó en el PIB de 2025.