Revisión del T MEC y aranceles definirán al sector automotriz en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 28 enero 2026
    Revisión del T MEC y aranceles definirán al sector automotriz en 2026
    Actualmente, México exporta entre 85% y 88% de los vehículos que fabrica y cerca de 80% de estos tienen como destino el mercado estadounidense. FOTO: ESPECIAL.

A esto se suma el fenómeno del nearshoring, y Garza dijo que la relocalización de cadenas productivas hacia México continua como una oportunidad relevante

CDMX.- La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la posible eliminación de los aranceles bajo la Sección 232 a las importaciones de automóviles y camiones provenientes de México son los principales factores que definirán el desempeño de la industria automotriz mexicana en 2026, de acuerdo con Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, Garza subrayó que el tratado de libre comercio ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del sector desde hace 30 años, al permitir el libre flujo de vehículos y autopartes dentro de Norteamérica.

TE PUEDE INTERESAR: La deuda récord de las naciones más ricas amenaza el crecimiento mundial

Este esquema se vio alterado en 2025 con la aplicación de aranceles bajo la Sección 232 por parte de Estados Unidos donde se impuso un arancel de 25% a los vehículos que importan desde México, con la posibilidad para las armadoras de descontar del gravamen únicamente el contenido de origen estadounidense, no el regional, lo que encareció las exportaciones mexicanas hacia ese mercado.

“Esto significa que ese 80% de vehículos que se mandaron a Estados Unidos el año pasado que fueron cerca de 2.7 millones de vehículos pagaron un 25% de arancel y algunos están en proceso de evolución del contenido estadounidense”, indicó. Por lo tanto, para julio de este año, la industria automotriz llega a la revisión del T-MEC con aranceles.

“No sabemos qué va a poner Estados Unidos en la mesa, vamos a ver qué propone pero hay varias cosas que se pueden mejorar como las nuevas tecnologías para los vehículos eléctricos que en legislaciones anteriores del T-MEC no venían y tenemos que actualizar para darle vida a los nuevos procesos productivos en la región”, dijo.

“Querrán revisar los aspectos laborales para la revisión de los estándares laborales y ciertos mecanismos que tienen que cumplirse para ciertos sectores, así como la compra del acero a nivel producción”, adelantó.

Garza enfatizó que una vez llegado a un acuerdo en el T-MEC, la industria automotriz espera que ya no haya ningún tipo de arancel y se regrese al libre flujo de mercancías para el sector en Norteamérica.

Sin embargo, advirtió que el proceso del nearshoring no es automático y dependerá tanto de los resultados de la revisión del tratado como de la competitividad interna del país y de una estrategia clara sobre qué segmentos de la cadena de valor pueden atraer inversiones.

En este contexto, Garza destacó que, pese a la incertidumbre comercial y geopolítica, el año pasado, la industria automotriz mexicana mostró resiliencia y la producción cerró con una disminución de 0.9%, las exportaciones cayeron 2.7% y el mercado interno registró un crecimiento de 1.4%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Sector Automotriz
Dinero

Localizaciones


México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Para la titular en Coahuila de la Secretaría de las Mujeres, el calor pudo haber influido en el alto número de casos de violencia de género.

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres
El maltrato contra las mascotas no es solo golpes, también incluye el abandono al que son confinadas.

Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas
Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento.

Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la realización de una sesión solemne por el 30 aniversario del COECyT en el Centro de Cultura Científica.

Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?