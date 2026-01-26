Ricardo Sandoval repite cargo como presidente del Comité del Modelo de Formación Dual: Coparmex

    Ricardo Sandoval repite cargo como presidente del Comité del Modelo de Formación Dual: Coparmex
    Ricardo Sandoval Garza es un destacado líder empresarial mexicano por lo que se quedará a cargo de la presidencia Nacional del Comité del Modelo de Formación Dual en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). FOTO: ESPECIAL.

Destacaron que su trabajo sigue fortaleciendo el rumbo de la Confederación Patronal de la República Mexicana

La Coparmex Nacional dio a conocer que Ricardo Sandoval Garza repetirá como presidente del Comité del Modelo de Formación Dual, luego de que fuera uno de los nombramientos 2026 que otorgó este centro patronal.

Del también director de Relaciones Institucionales del Grupo Industrial Saltillo (GIS), Coparmex Nacional dijo “Reconocemos también la dedicación de Ricardo Sandoval Garza, quien continuará desempeñándose como Presidente Nacional del Comité del Modelo Formación Dual en un nuevo periodo” .

Cabe destacar que en diciembre pasado, Coparmex realizó su Asamblea Nacional Ordinaria, en la que Juan José Sierra Álvarez fue electo como presidente nacional de Coparmex para el periodo 2025-2026.

La toma de compromiso se realizó la semana pasada y previo a ello se dieron a conocer una serie de nombramientos, entre ellos el de Sandoval Garza que repite como presidente del Comité del Modelo de Formación Dual.

Cabe destacar que otros nombramientos que otorgó el nuevo presidente nacional de Coparmex a otras figuras, fueron los cargos de presidentes y presidentas de la Federación Oriente, Tamaulipas, Suroeste, Bajío Centro y Bajío Norte, entre otros.

Además de tesorero, consejero delegado Inversión y Crecimiento Económico, así como de Economía Circular, Vertebración y Alianzas, Vinculación de Grandes Empresas y Centros Empresariales, así como de Asociaciones y Organismos, entre otros.

Finalmente a nivel local, Sandoval Garza estreno desde finales de año también otra cartera en Coahuila, como es la de presidente del COMCE Región Sureste.

