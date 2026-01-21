Saltillense Augusto Ramos conforma alianza con Rómulo Mejía por la presidencia de la CANACAR

Rómulo Mejía declinó su candidatura a la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), para sumarse al proyecto del saltillense, Augusto Ramos Melo.

De acuerdo a la información que se dio a conocer, en un movimiento que reconfigura el proceso electoral interno de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el empresario Rómulo Mejía anunció su decisión de declinar su candidatura a la presidencia del organismo y sumarse, junto con su equipo, al proyecto encabezado por el maestro Augusto Ramos Melo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se ubicó en el octavo lugar de ventas de vehículos a nivel nacional en diciembre

El dirigente informó que su determinación obedece a una convicción institucional orientada a preservar la unidad y gobernabilidad de la Cámara, en un contexto de importantes retos para el autotransporte de carga.

“La fortaleza de CANACAR reside en su unidad, en su cohesión interna y en su capacidad para construir consensos”, afirmó, al subrayar que se trata de un sector estratégico para el desarrollo económico del país.

Luego de una reunión con amplios grupos empresariales y seguidores de ambos candidatos, Mejía señaló que el autotransporte enfrenta desafíos que demandan un nuevo modelo de desarrollo institucional, con mayor apertura, representatividad y renovación responsable de los liderazgos.

Los empresarios informaron, además, que la conformación de una planilla única, integrada por simpatizantes de ambos aspirantes, ya fue notificada formalmente al Comité de Elecciones de CANACAR.

En ese sentido, destacó que “oxigenar la conducción de la Cámara no significa romper, significa evolucionar y fortalecer nuestra capacidad de interlocución y de incidencia”.

Por su parte, Augusto Ramos Melo reconoció la decisión de Mejía y destacó que su incorporación fortalece un proyecto orientado a la estabilidad institucional y a la construcción de un relevo de alto consenso.

En este contexto, apuntó que, junto con su equipo y los integrantes de su planilla, se suma al proyecto encabezado por el empresario Augusto Ramos Melo, al considerar que su liderazgo y propuesta ofrecen una ruta sólida de estabilidad, legitimidad y visión de futuro para CANACAR.

“Mi decisión no es un paso atrás, es un paso al frente por CANACAR, por el sector y por su gobernabilidad”, puntualizó.

Finalmente, agradeció el respaldo recibido por afiliados, consejeros y transportistas durante los últimos meses, y reiteró que continuará participando activamente en el fortalecimiento del sector, enfatizando que “CANACAR es más grande que cualquier aspiración individual y, cuando se trata de su futuro, la unidad siempre debe ser la mejor decisión”.