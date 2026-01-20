Coahuila se ubicó en el octavo lugar de ventas de vehículos a nivel nacional en diciembre

Coahuila se ubicó en octavo lugar nacional en venta de vehículos tanto en el mes de diciembre como durante el periodo enero-diciembre de 2025, esto según la información de compradores de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En diciembre se vendieron 3,843 unidades y comparadas a las 4,114 del mismo mes de 2024, significó una variación de -6.6%, sin embargo, pese a ello, la entidad se ubicó en el octavo lugar de ventas.

El Top Ten de Ventas ese mes estuvo liderado por la CDMX con 22,477 unidades, le sigue Edomex con 17,768, Nuevo León con 12,456, Jalisco con 11,018, Veracruz con 7,695, Puebla con 7,436, Guanajuato con 6,331, Coahuila con sus 3,843, Tamaulipas con 3,824 y Querétaro con 3,600 unidades.

En el comparativo enero-diciembre 2025, en la entidad se vendieron 38,892 unidades y en comparación a las 38,699 del mismo periodo de 2024, significó una variación anual de 0.5% y ubicó a la entidad también en el octavo lugar de ventas.

En este caso, el Top Ten de Ventas en 2025 también fue liderado por la CDMX con 244,192 unidades, le sigue Edomex con 179,250 unidades, Nuevo León con 131,150, Jalisco con 114,725, Puebla con 72,253, Veracruz con 66,466, Guanajuato con 59,817, Coahuila con 38,892, Tamaulipas con 37,136 y Querétaro con 36,831 unidades.

Por lo que respecta a las flotillas, los números en la entidad durante diciembre fueron 239 y comparadas a las 299 del mismo mes de 2024, significó una variación de -20.1%, en este caso, la entidad se ubicó en la posición número 14.

El Top Ten lo integró la CDMX con 6,382 unidades, Edomex con 4,063, Nuevo León con 1,948, Jalisco con 1,519, Puebla con 1,203, Zacatecas 875, Guanajuato 830, Aguascalientes 488, Sinaloa 467 y Veracruz 339.

En el periodo enero-diciembre 2025, en Coahuila se vendieron en flotillas se vendieron 2,955 unidades y comparadas a las 2,841 del mismo periodo de 2024, representó una variación de 4.0% y ubicó a la entidad en el lugar número 16 a nivel nacional.

Finalmente el Top Ten en el periodo enero-diciembre 2025 en flotillas lo integró la CDMX con 81,169 unidades, Edomex con 41,631, Nuevo León con 25,788, Jalisco con 16,128, Puebla con 14,042, Guanajuato con 6,910, Aguascalientes con 6,253, Quintana Roo con 5,700, Querétaro con 4,195 y Yucatán con 4,166 unidades.