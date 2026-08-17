Saltillo: ¿Cuáles son las zonas con mayor potencial de plusvalía en el área metropolitana?

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    Saltillo: ¿Cuáles son las zonas con mayor potencial de plusvalía en el área metropolitana?
    En los corredores con mayor crecimiento inmobiliario en Saltillo y Ramos Arizpe, la plusvalía se fortalece gracias al desarrollo económico y urbano. FOTO: OMAR SAUCEDO

Factores como la demanda de vivienda, la industria y la conectividad están impulsando un nuevo ciclo de crecimiento inmobiliario en la Región Sureste de Coahuila: experto

Invertir en una vivienda ya no depende únicamente del precio de compra. Hoy, el verdadero valor está en elegir una zona con capacidad de crecer con el tiempo, impulsada por infraestructura, conectividad y desarrollo económico. Para especialistas, en la Región Sureste de Coahuila el mapa de la plusvalía se está redefiniendo.

En entrevista con VANGUARDIA, Ramón Alonso Zea, expresidente del Colegio de Valuadores de Coahuila, señaló que el valor de los inmuebles en zonas como Ramos Arizpe ha registrado incrementos de entre 20 y 30 por ciento durante los últimos cinco años, una tendencia que refleja la consolidación del municipio como uno de los mercados inmobiliarios con mayor dinamismo de la zona metropolitana.

Este fenómeno se encuentra influenciado de forma activa y dinámica por la expansión industrial, la llegada de nuevas inversiones motivadas por el nearshoring y su cercanía estratégica con la ciudad de Monterrey y municipios vecinos como Santa Catarina y García.

El incremento de valor registra una tendencia constante en el mercado inmobiliario, destacando tanto en las preventas de inmuebles de interés social como en los desarrollos residenciales privados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/que-factores-definen-hoy-la-compra-de-vivienda-en-saltillo-y-la-region-JD22473208

De acuerdo a Alonso Zea, la gran concentración de empresas en parques industriales asentados sobre la carretera Saltillo-Monterrey es uno de los factores principales, al generar una demanda constante de vivienda para trabajadores, técnicos y profesionistas.

Agregó que Ramos Arizpe y Saltillo funcionan como un corredor inmobiliario conectado de manera directa entre el norte de la capital coahuilense y la salida hacia el estado de Nuevo León.

También indicó que en este sector se están asentando nuevos desarrollos con la creación de fraccionamientos privados que incorporan accesos controlados, áreas verdes, espacios recreativos y amenidades que hoy forman parte de las principales variables que analizan tanto compradores como inversionistas, pues incrementan el valor por metro cuadrado de forma sostenida.

LA OFERTA INMOBILIARIA

Actualmente existen en plataformas de internet más de 650 ofertas inmobiliarias en la ciudad de Ramos Arizpe, promovidas por empresas constructoras, particulares y asesores del ramo.

“Las opciones del mercado contemplan preventas en áreas tradicionales o sectores en consolidación con precios que van desde los 920 mil pesos hasta los 7 millones de pesos, permitiendo capturar plusvalía desde la etapa inicial de construcción”, indicó Ramón Alonso Zea, existiendo una amplia diversidad en los montos en función del sector donde se ubiquen las propiedades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ramos-arizpe-de-polo-industrial-a-ciudad-para-las-familias-KF21609030

Uno de esos corredores es el que se desarrolla alrededor del Centro de Ramos Arizpe y el bulevar Plan de Guadalupe, donde proyectos habitacionales acompañan el crecimiento urbano que registra el municipio. Entre ellos se encuentra Veredas Residencial, cuya ubicación facilita la conexión tanto con Saltillo como con Monterrey, además de ofrecer cercanía con centros comerciales, instituciones educativas, hospitales y servicios que fortalecen el valor de la inversión a mediano y largo plazo.

Alonso Zea señaló que los fraccionamientos de este tipo ofrecen características enfocadas en una mejor calidad de vida y en la proximidad con plantas productivas, constituyendo opciones ideales para el arrendamiento o la valorización a mediano plazo.

Asimismo, expuso que en la zona limítrofe entre Saltillo y Ramos Arizpe se localizan corredores campestres-residenciales que ofrecen entornos naturales dirigidos a compradores que buscan exclusividad y descanso sin alejarse de las vías rápidas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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