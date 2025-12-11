Saltillo: Dónde encontrar vivienda accesible al norte de la zona metropolitana

Ante la creciente demanda habitacional en la región Sureste de Coahuila, desarrolladores inmobiliarios han enfocado sus esfuerzos en romper la idea de que la vivienda al norte de la zona metropolitana es inalcanzable para el sector trabajador.

Cuando se busca una ubicación estratégica, mensualidades que se ajusten al ingreso y un entorno en crecimiento que permita construir un patrimonio sólido sin alejarse de la fuente de empleo, desarrollos como Rincón de los Pinos demuestran que sí se pueden encontrar.

VANGUARDIA platicó con Édgar Sánchez, gerente de Ventas de nivel medio y residencial de la desarrolladora Ruba, para conocer las razones por las cuales las familias están eligiendo estos fraccionamientos ubicados al norte de Saltillo.

Expuso que el fraccionamiento Rincón de los Pinos, ubicado en Ramos Arizpe, busca atender precisamente las necesidades de cercanía con los centros de trabajo a precios competitivos.

El directivo destacó que el proyecto contempla un total de 690 viviendas distribuidas en dos etapas, diseñadas para responder a la demanda en esta zona.

“Casas que hasta cierto modo son muy accesibles por el precio, porque estamos hablando que en números cerrados está aproximadamente en un millón 500 mil pesos, y que cubre todas las necesidades obviamente que pueda tener la demanda”, comentó Sánchez.

Uno de los principales atractivos del desarrollo es su ubicación estratégica, la cual permite a los residentes reducir tiempos de traslado hacia las plantas productivas.

“Está muy cerca de las zonas industriales, que básicamente es una de las principales solicitudes de nuestros clientes potenciales, estar cerca del trabajo. Entonces este proyecto que tenemos obviamente es muy grande, es muy ambicioso”, afirmó.

CONECTIVIDAD Y PLUSVALÍA

Sánchez detalló que la conectividad vial es un factor clave, pues el fraccionamiento tiene salida rápida tanto a las vialidades principales de Ramos Arizpe como al libramiento.

“Tanto se conecta en vialidades principales de Ramos y obviamente que también da la opción de poderse conectar al libramiento que pasa cerca también de ahí”, señaló.

Respecto a la accesibilidad financiera, el gerente de ventas aclaró que las mensualidades oscilan entre los 14 y 15 mil pesos, montos que pueden ser cubiertos mediante esquemas bancarios, Infonavit o Fovissste.

Sánchez enfatizó que los trabajadores de la industria pueden acceder a estas viviendas, contrarrestando el mito de que vivir al norte es solo para puestos directivos.

“Si comparamos obviamente entre los ingresos que se pueden obtener dentro de la industria a lo que puedan pagar en el financiamiento, sin duda alguna se acomoda perfectamente para poder adquirir una de nuestras viviendas”, expuso.

Además, mencionó que la flexibilidad de los créditos permite sumar ingresos, ya sea con el cónyuge o incluso con familiares, facilitando la compra.

“Se puede acomodar tanto de manera individual como de manera conyugal, incluso dependiendo del esquema pueden entrar familiares, entonces se abre mucho el abanico precisamente para que el interés que pueda tener la gente en nuestra vivienda se pueda acomodar”, dijo.

En cuanto a la plusvalía y el entorno, se destacó el crecimiento comercial que se está gestando alrededor del fraccionamiento con la construcción de nuevas plazas.

“Gente con visión (...) lo vio de esa manera, de tal forma que está haciendo plazas, entonces obviamente que eso impulsa todavía más el hecho del interés que despierta toda esa zona”, apuntó.

Finalmente, Sánchez resaltó la seguridad del fraccionamiento, el cual cuenta con equipamiento para control de acceso.

“Como mencionaba, entregamos los sectores con equipamiento para control de acceso, como ejemplo”, concluyó.