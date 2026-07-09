Saltillo fue la segunda ciudad con la mayor inflación en el país en junio

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    Saltillo fue la segunda ciudad con la mayor inflación en el país en junio
    Saltillo registra aumento en precios; algunos alimentos bajan y otros se encarecen. ARCHIVO
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Y Coahuila el quinto entre los estados

Saltillo fue una de las ciudades del país donde más aumentaron los precios durante junio, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La capital de Coahuila registró un incremento mensual de 0.29%, solo por debajo de Esperanza, Sonora, que reportó 0.31%.

A nivel estatal, Coahuila registró una variación mensual de -0.03%, lo que significa que, en promedio, los precios prácticamente se mantuvieron estables e incluso tuvieron una ligera disminución. Entre los estados con mayores aumentos mensuales estuvieron Quintana Roo (0.16%), Sonora (0.13%) y Sinaloa y Aguascalientes (0.11% cada uno).

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$!Saltillo fue la segunda ciudad con la mayor inflación en el país en junio

En el resto de las ciudades de Coahuila incluidas en el INPC, los precios bajaron durante junio. Monclova registró una variación de -0.06%, Ciudad Acuña de -0.13% y Torreón de -0.29%.

Si se compara junio de 2026 con junio de 2025, Torreón fue la ciudad del estado con el mayor incremento anual de precios, con 3.93%, seguida de Saltillo (3.64%), Monclova (3.16%) y Ciudad Acuña (2.60%). En conjunto, la inflación anual de Coahuila fue de 3.50%.

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

Aunque Saltillo registró uno de los mayores aumentos mensuales de precios del país, varios alimentos costaron menos que hace un año. Entre los productos que más bajaron de precio destacan la sandía (-36.11%), la piña (-32.19%), el frijol (-29.89%), el plátano (-29.01%), el aguacate (-23.04%), el huevo (-22.85%), la naranja (-22.73%), además de otras verduras y legumbres (-17.78%), el chayote (-14.34%), el pollo (-14.10%), la uva (-10.83%), el camarón (-8.84%), el durazno (-7.04%), el melón (-6.15%) y la pera (-5.90%).

En contraste, los alimentos que más se encarecieron en el último año fueron la manzana (46.42%), la papa y otros tubérculos (45.57%), la lechuga y la col (37.16%), el chile poblano (32.60%), el chile serrano (28.47%), el café tostado (27.93%), los ejotes (24.94%), el jitomate (24.19%), otros chiles frescos (20.89%), el jamón (18.26%), la zanahoria (16.69%), el tomate verde (14.72%), la manteca de cerdo (14.67%), los helados, nieves y paletas de hielo (13.36%) y las vísceras de res (12.52%).

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