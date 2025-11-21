Se contrae 0.3% la economía mexicana

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México ajustó este viernes al 0.2 por ciento trimestral y un 0.3 por ciento anual la caída definitiva del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025, tras estimar un descenso del 0.3 por ciento en octubre pasado.

El retroceso en el tercer trimestre del año obedeció a la caída trimestral de la industria (-2.7%), en contraste con la subida en el sector agropecuario (2.9%) y de los servicios (1%), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas.

Así mismo, el instituto rebajó al 0.1 por ciento el retroceso interanual en el periodo de julio a septiembre, tras haber divulgado una caída preliminar del 0.2 por ciento.

El retroceso interanual en el trimestre fue resultado de los avances en las actividades primarias (3.7%) y terciarias (1.1%), aunque con un descenso en las secundarias (-2.7%).

Con estos datos, el PIB de México acumula un crecimiento del 0.1 por ciento en lo que va del año, por debajo del 0.2 por ciento proyectado el mes pasado.

En los primeros tres trimestres de 2025, hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (3.1%) y en los servicios (1%), pero la industria cayó -1.8 por ciento.

Con estas estadísticas, la economía de México rompe su racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México anticipan que la economía mexicana crecerá el 0.5 por ciento en 2025, según la más reciente encuesta realizada por el banco central a principios de noviembre.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera un crecimiento del PIB mexicano del 0.8 por ciento durante el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento económico de un 1 por ciento.

La caída en México se reporta tras difundirse que la economía de Estados Unidos, a donde van más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas, creció el 3.8 por ciento durante el segundo trimestre.

El PIB de México también se divulga en medio de alzas en sus pronósticos para este 2025.

El Banco Mundial aumentó la expectativa de crecimiento para 2025 del 0.2 por ciento a principios de año, al 0.5 por ciento en noviembre, por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó en octubre al 0.6 por ciento desde el 0.3 por ciento previo su previsión de crecimiento para México este año, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su previsión en septiembre a una tasa del 1 por ciento desde un 0.2 por ciento anterior.

La economía de México creció el 1.5 por ciento en 2024, pero cayó el 0.6 por ciento de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

México creció el 3.2 por ciento en 2023, el 3.9 por ciento en 2022 y el 6.1 por ciento en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va de 2025, el Inegi ha registrado un incremento del 1.2 por ciento del PIB nacional.