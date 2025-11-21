Sheinbaum admite menor crecimiento: culpa a aranceles y caída de demanda en EU

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que México no registró “tanto crecimiento” económico este año, aunque aseguró que la economía nacional se mantiene sólida y con confianza por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Señaló que la desaceleración responde principalmente a factores internacionales.

Durante su conferencia matutina, explicó que la caída en la demanda de Estados Unidos, particularmente en sectores clave como el automotriz, afectó directamente a la actividad económica mexicana. Añadió que los ajustes arancelarios internacionales también incidieron en la disminución del ritmo de crecimiento.

Sheinbaum insistió en que el comportamiento económico no está relacionado con la reforma al Poder Judicial, como han señalado sectores de oposición. “No tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, con la situación de aranceles y con la caída de la demanda”, subrayó.

A pesar de los resultados moderados, la mandataria afirmó que el modelo económico impulsado durante su administración se mantiene firme. “La economía de México está sólida, está fuerte; el modelo de la transformación está funcionando”, afirmó, al destacar el diálogo constante con empresarios y fondos de inversión.

Sheinbaum dijo ser “muy positiva” respecto al cierre del año y sobre las perspectivas para 2026, al anticipar un programa de inversión pública “muy importante”. Además, destacó el crecimiento del empleo formal: “Octubre fue el mes con el mayor número de empleos en la historia del país”, aseguró. Con información de El Universal