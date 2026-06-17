Se desacelera actividad económica de México en mayo, a tasa mensual

Los números del Instituto Nacional de Estadística indican que las actividades secundarias, o sea, las industriales, disminuyeron 0.19 por ciento mensual en mayo, lo que contrasta con su incremento de 2.12 por ciento en el mes previo.

Durante mayo de 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) prácticamente se desaceleró, ya que registró una variación de 0.01 por ciento con relación al mes previo, precedida de un 0.99 por ciento durante abril.

Las actividades terciarias, es decir, los servicios, desaceleraron de un aumento de 0.53 por ciento mensual en abril a 0.03 por ciento en el quinto mes del año, lo que sugiere un estancamiento.

En una comparación anual, durante mayo, el IOAE moderó su tasa de crecimiento a 1.11 por ciento, desde 1.43 por ciento en abril del año en curso.

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, el Indicador subió 0.62 por ciento anual, frente a 0.41 por ciento del mismo periodo del año pasado.

Por actividades, las terciarias presentaron un incremento anual de 1.22 por ciento de enero a mayo, por arriba de 1.14 por ciento de lo contabilizado en los primeros cinco meses de 2025.

Con esto, los servicios acumularon seis años con avances, en contraste con el sector industrial, que ligó su segundo año con debilidad al ceder 0.03 por ciento en los primeros cinco meses del año respecto al mismo lapso de 2025, cuando reculó 1.05 por ciento.