Se desploma 8% acción de Nintendo tras débiles perspectivas

Las acciones de Nintendo cerraron con una caída del 8.4% en Tokio, a 7 mil 020 yenes, su nivel más bajo desde agosto de 2024, acumulando una pérdida de 34% este año, resaltó CNBC.

Las acciones de Nintendo se desplomaron este lunes después de que el gigante de los videojuegos advirtiera que las ventas de su consola insignia, la Switch 2, caerían este año fiscal y tras aumentar el precio del dispositivo debido al alza de los costos de los chips de memoria.

El viernes, Nintendo anunció aumentos de precio para su consola Switch 2 en mercados de todo el mundo, debido a un aumento sin precedentes en el precio de los chips de memoria, impulsado por el auge de la infraestructura de IA, que ha incrementado el coste de producción del dispositivo.

Nintendo indicó que prevé vender 16.5 millones de unidades de la Switch 2 en el presente año fiscal, que finaliza en marzo de 2027, frente a los 19.86 millones vendidos desde su lanzamiento en junio del año pasado.

La caída prevista en las ventas de la consola, que tiene menos de un año, está generando preocupación entre los inversionistas.

”Nintendo prevé que las ventas de la Switch 2 disminuyan este año fiscal, en lugar de aumentar como suele ocurrir con las nuevas consolas”, declaró Serkan Toto, director ejecutivo de Kantan Games, a CNBC.

”El factor más importante es, sin duda, el aumento de precio que Nintendo cree que provocará una menor demanda”.