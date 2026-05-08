Dólar se debilita ante posible acuerdo de fin de la guerra con Irán

CDMX.-Ante las especulaciones acerca de un posible fin del conflicto en Medio Oriente, entre el 1 y 8 de mayo, el tipo de cambio registró balance positivo para el peso en el mercado internacional.

En el Foreign Exchange Market (Forex) o mercado internacional de divisas, el dólar se negoció a 17.1763 unidades, 13.42 menos que el jueves pasado, por lo que en la semana acumuló una reducción de 28.03 centavos, dejando atrás tres semanas con incrementos que se reflejaron en depreciación para la moneda nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Insiste Donald Trump: ‘Los cárteles gobiernan México’

Al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares, el billete verde de Washington disminuyó 7.59 centavos hoy a 17.1934 en la venta para un descenso en la semana de 27.54 centavos.

La moneda local obtuvo un balance favorable en la última semana en el mercado minorista, luego de resultados en contra en las tres semanas anteriores, pues el billete verde disminuyó su valor 28 centavos.

En la sesión, el dólar disminuyó cuatro centavos a 17.66 pesos en la venta en ventanillas de Banamex, solo por arriba de 17.64 contabilizado el 14 de abril de 2026, y a 16.64 en la compra.

Felipe Barragán, estratega senior de inversiones en Pepperstone Latam, indicó que los mercados globales operaron con alta volatilidad, dominados por la incertidumbre en torno a las negociaciones entre EU e Irán y la eventual reapertura del Estrecho de Ormuz, cerrado desde el 28 de febrero.

De cara al futuro, la persistencia de estos factores dependerá de la evolución en tres frentes simultáneos: si un acuerdo entre EU e Irán es políticamente viable, si el Estrecho de Ormuz puede normalizarse operacionalmente y con qué velocidad, y si la reducción de la volatilidad energética es suficiente para restaurar la confianza en la normalización de la inflación, comentó.