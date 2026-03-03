Se espera regulación de Airbnb a finales de marzo en Coahuila

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que será a finales de este mes cuando se tenga la ley que se aplicará a los Airbnb en la entidad.

Agregó que ya platico con el fiscal, Federico Fernández, y para finales de este mes se tendrá la ley para los Airbnb, con la que se les regulará con base al Registro Nacional Turístico (RNT), de Protección Civil y de Salud, aplicándoles una serie de UMAS por cada infracción, lo que obligará a que estén en regla.

Dávila Rodríguez indicó que “no se vale” que los Airbnb compitan con los hoteles establecidos porque estos últimos pagan todo, desde Protección Civil, Salubridad, basura, tarifa de agua, drenaje y electricidad comercial, cuando ellos solamente pagan las tarifas domiciliarias.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles indicó que a través de la plataforma se ubicará quienes operan como Airbnb, por lo que habrá georreferencia en tiempo real.

Con esta regulación, otro de los datos que se obtendrá será conocer quienes llegan a estos lugares de hospedaje, de dónde llegan y a que vienen a la entidad.

SEMANA SANTA PARA LA INDUSTRIA HOTELERA

En la temporada vacacional de abril se comentó que para los Pueblos Mágicos se tiene un 85% de reservaciones, por lo que se tendrá muy buena ocupación, General Cepeda está reservado a un 100%, Cuatro Ciénegas al 85%, Parras al 85%, Arteaga a un 70%, Candela a un 50% y Múzquiz a un 70%.

Se tendrá una buena Semana Santa, lo que atribuyó a que las Oficinas de Convenciones y Visitantes se pusieron a trabajar para que vinieran a visitar a los Pueblos Mágicos, además de que Coahuila es un estado seguro, por lo que vienen visitantes de Tamaulipas, Durango, Nuevo Laredo y Zacatecas, entre otros.

Por otra parte, Dávila Rodríguez (quien sea el próximo titular de Turismo en Coahuila), consideró que deberá ser una persona que le apasione y conozca el turismo, toda vez que es una industria que da trabajo a más de 15 mil 600 personas en todo el estado.

Dávila Rodríguez indicó que presentarán una terna, pero es sólo una propuesta porque quien manda en su equipo es el gobernador, sin embargo, se pronunció que sea un empresario quien quede al frente de dicha Secretaría porque “necesitamos un empresario que le sepa, que sea arriesgado”.

Hoy el sector dijo está batallando, se tiene una ocupación de un 20 a 30%, cuando se debe tener el 30% diario para que sea negocio y no se llega, hay hoteles que están al 10, 12 o 15% y otros al 20%.