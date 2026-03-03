Se espera regulación de Airbnb a finales de marzo en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 3 marzo 2026
    Se espera regulación de Airbnb a finales de marzo en Coahuila
    El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, insistió en un “piso parejo” para la competencia. VANGUARDIA

El objetivo de esta intervención es lograr nivelar la competencia que hay entre los alojamientos por aplicación y las habitaciones de hoteles y moteles

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que será a finales de este mes cuando se tenga la ley que se aplicará a los Airbnb en la entidad.

Agregó que ya platico con el fiscal, Federico Fernández, y para finales de este mes se tendrá la ley para los Airbnb, con la que se les regulará con base al Registro Nacional Turístico (RNT), de Protección Civil y de Salud, aplicándoles una serie de UMAS por cada infracción, lo que obligará a que estén en regla.

TE PUEDE INTERESAR: Anticipa 66% de CEOs en México aumento de sus costos de operación

Dávila Rodríguez indicó que “no se vale” que los Airbnb compitan con los hoteles establecidos porque estos últimos pagan todo, desde Protección Civil, Salubridad, basura, tarifa de agua, drenaje y electricidad comercial, cuando ellos solamente pagan las tarifas domiciliarias.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles indicó que a través de la plataforma se ubicará quienes operan como Airbnb, por lo que habrá georreferencia en tiempo real.

Con esta regulación, otro de los datos que se obtendrá será conocer quienes llegan a estos lugares de hospedaje, de dónde llegan y a que vienen a la entidad.

SEMANA SANTA PARA LA INDUSTRIA HOTELERA

En la temporada vacacional de abril se comentó que para los Pueblos Mágicos se tiene un 85% de reservaciones, por lo que se tendrá muy buena ocupación, General Cepeda está reservado a un 100%, Cuatro Ciénegas al 85%, Parras al 85%, Arteaga a un 70%, Candela a un 50% y Múzquiz a un 70%.

Se tendrá una buena Semana Santa, lo que atribuyó a que las Oficinas de Convenciones y Visitantes se pusieron a trabajar para que vinieran a visitar a los Pueblos Mágicos, además de que Coahuila es un estado seguro, por lo que vienen visitantes de Tamaulipas, Durango, Nuevo Laredo y Zacatecas, entre otros.

Por otra parte, Dávila Rodríguez (quien sea el próximo titular de Turismo en Coahuila), consideró que deberá ser una persona que le apasione y conozca el turismo, toda vez que es una industria que da trabajo a más de 15 mil 600 personas en todo el estado.

Dávila Rodríguez indicó que presentarán una terna, pero es sólo una propuesta porque quien manda en su equipo es el gobernador, sin embargo, se pronunció que sea un empresario quien quede al frente de dicha Secretaría porque “necesitamos un empresario que le sepa, que sea arriesgado”.

Hoy el sector dijo está batallando, se tiene una ocupación de un 20 a 30%, cuando se debe tener el 30% diario para que sea negocio y no se llega, hay hoteles que están al 10, 12 o 15% y otros al 20%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Regulación
Dinero
Economía

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Héctor Horacio Dávila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra.

‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE
Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

No solo es el petróleo, la guerra de Irán interrumpe las rutas globales de mercancías por mar y aire

El defensivo llega tras su paso por Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
El desabastecimiento de gasolina ha provocado la cancelación de excursiones y el cierre de comercios, afectando directamente la experiencia de los visitantes extranjeros.

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.

Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región