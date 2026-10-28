Se estima un aumento en la actividad manufacturera de México al 1.9% en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló su pronóstico de crecimiento del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) de México con un alza anual de 1.9% en septiembre, con base al Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) que tiene la función de adelantar los valores esperados del IMAI.

El IMOAM obtuvo una estimación puntual de 108 puntos porcentuales con una confiabilidad del 95%.

Por su parte, el IMAI de agosto de 2026 registró una variación de +3.6% a tasa anual, mientras que su respectivo IMOAM del mismo periodo estimaba un crecimiento anual de 1.6%, por lo que el resultado real superó el pronóstico económico del Inegi.

“El IMOAM comenzó a calcularse en agosto de 2015. Desde entonces, su desempeño se evalúa mes con mes. El IMOAM se compara con el IMAI del sector manufacturero”, indicó Inegi.

Por lo que el IMOAM es una “estadística experimental” que el Inegi realiza para anticipar la dinámica mensual del IMAI.