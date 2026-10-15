¿La actividad industrial del sector automotriz está debilitándose en México? Esto ha registrado Inegi en 2026

La variación porcentual del IMAI que se registró del subsector industrial “Fabricación de equipo de transporte” —que el sector automotriz conforma al 90%— creció en agosto 5.6% a tasa anual pero cayó 2.2% a tasa acumulativa (enero-agosto de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025).

A nivel nacional, el sector automotriz ha reportado cinco variaciones negativas anuales en casi todo 2026 y ha caído de manera ininterrumpida en términos acumulados con respecto al año 2025, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Situación similar se presentó en julio de 2026: en términos anuales el IMAI registró un crecimiento de 1.1% en este subsector de fabricación de equipo de transporte, sin embargo, la tasa acumulativa (que comparó enero-julio de 2026 y 2025) cayó 3.3%.

En cambio, en junio y mayo ambas medidas cayeron. El subsector “Fabricación de equipo de transporte” cayó a tasa anual 3% y a tasa acumulativa 4% en junio; en mayo, -3.3% y -4.3%, respectivamente según el IMAI.

En el cuarto mes de 2026 volvió a suceder la subida anual y la caída acumulativa del IMAI de la fabricación de equipo de transporte, con una tasa anual de crecimiento de 0.9% y una variación de -4.5% al comparar enero-abril de 2026 y el mismo periodo del año 2025.

No obstante, la actividad industrial del sector automotriz de marzo y febrero registró tasas negativas en ambos periodos. En el tercer mes de 2026 las caídas fueron de 3.4% a tasa anual y 6.4% a tasa acumulativa; mientras que en febrero del mismo año, las caídas fueron de 6.4% (anual) y 7.9% (acumulativa).