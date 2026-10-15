¿La actividad industrial del sector automotriz está debilitándose en México? Esto ha registrado Inegi en 2026

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    ¿La actividad industrial del sector automotriz está debilitándose en México? Esto ha registrado Inegi en 2026
    El IMAI proporciona información estadística que permite conocer el cambio mensual de las actividades económicas del sector industrial del país. VANGUARDIA

Según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Inegi, a nivel nacional se ha reportado que no ha dejado de caer la producción de equipo de transporte de manera acumulativa

A nivel nacional, el sector automotriz ha reportado cinco variaciones negativas anuales en casi todo 2026 y ha caído de manera ininterrumpida en términos acumulados con respecto al año 2025, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La variación porcentual del IMAI que se registró del subsector industrial “Fabricación de equipo de transporte” —que el sector automotriz conforma al 90%— creció en agosto 5.6% a tasa anual pero cayó 2.2% a tasa acumulativa (enero-agosto de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025).

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-mexico-exportaciones-del-sector-automotriz-a-eu-caen-mas-que-las-de-autos-en-lo-que-va-del-ano-HB23775727

Situación similar se presentó en julio de 2026: en términos anuales el IMAI registró un crecimiento de 1.1% en este subsector de fabricación de equipo de transporte, sin embargo, la tasa acumulativa (que comparó enero-julio de 2026 y 2025) cayó 3.3%.

En cambio, en junio y mayo ambas medidas cayeron. El subsector “Fabricación de equipo de transporte” cayó a tasa anual 3% y a tasa acumulativa 4% en junio; en mayo, -3.3% y -4.3%, respectivamente según el IMAI.

En el cuarto mes de 2026 volvió a suceder la subida anual y la caída acumulativa del IMAI de la fabricación de equipo de transporte, con una tasa anual de crecimiento de 0.9% y una variación de -4.5% al comparar enero-abril de 2026 y el mismo periodo del año 2025.

No obstante, la actividad industrial del sector automotriz de marzo y febrero registró tasas negativas en ambos periodos. En el tercer mes de 2026 las caídas fueron de 3.4% a tasa anual y 6.4% a tasa acumulativa; mientras que en febrero del mismo año, las caídas fueron de 6.4% (anual) y 7.9% (acumulativa).

https://vanguardia.com.mx/dinero/industria-automotriz-busca-bajar-arancel-para-acelerar-exportaciones-amia-CJ23803155

El IMAI de este subsector de producción de equipo de transporte del primer mes de 2026 cayó a tasa anual 9.5% con respecto a enero del año 2025.

En otras palabras, el IMAI de este subsector industrial cayó a tasa anual en cinco meses de ocho y la tasa acumulativa ha caído de manera ininterrumpida los ocho meses registrados por Inegi para el Indicador Mensual de la Actividad Industrial de México.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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