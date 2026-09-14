Se han generando 750 mdp en ingresos hoteleros en lo que va del año: OCV Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Se han generando 750 mdp en ingresos hoteleros en lo que va del año: OCV Saltillo
    Fue en agosto que se comenzó a presentar una recuperación en comparación a los otros meses en sus comparativos contra el mismo mes de 2025, aunque en el acumulado los números siguen menores. ESPECIAL.

Durante el período enero-agosto 2026 se alcanzó una ocupación del 46% en este sector turístico

Una ocupación hotelera del 46% e ingresos por 750 millones de pesos fueron los que se generaron durante el periodo enero-agosto de este año, señaló el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos.

Aunque en comparación al mismo periodo de 2025 los números fueron menores, hoy en el periodo de enero-agosto de 2025 la ocupación hotelera fue de 52%, lo que representó una variación de seis puntos y en porcentaje -11.5%, mientras que los ingresos hoteleros fueron 854 millones lo que fue más de cien millones de pesos de diferencia y en porcentaje -12.18%.

TE PUEDE INTERESAR: Turismo internacional en México crece un 3.8% interanual en julio

Sin embargo, en el comparativo mensual los números fueron positivos, en agosto de 2026 la ocupación hotelera se ubicó en 49% contra 47% del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento de 4.25%; mientras que los ingresos hoteleros fueron en agosto de 2026 de 101 millones de pesos contra 97 millones de agosto de 2025, lo que significó un aumento del 4%.

No obstante agregó que en agosto se está presentando una recuperación en los números, pues aunque el acumulado anual es menor contra 2025, la diferencia de porcentaje es menor en comparación a la que se presentó en otros acumulados anuales.

Finalmente entre los eventos que se realizaron en agosto se destacó que asistieron el USI Gravel en Arteaga el arranque de Coahuila 1000, la Convención de Numismática en Saltillo y el 108° Congreso Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, entre otros.

Mientras que en septiembre la EXPO UAAAN 2026, Expo TlaquepARTE 2026, el Congreso SMH 2026, el Congreso de AMASFAC, el Festival de la Manzana, la Final de la Copa del Mundo del Tiro con Arco, el Congreso Internacional de Enfermería y el Festival de la Paella, entre otros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
hoteles

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad