Se han generando 750 mdp en ingresos hoteleros en lo que va del año: OCV Saltillo

Una ocupación hotelera del 46% e ingresos por 750 millones de pesos fueron los que se generaron durante el periodo enero-agosto de este año, señaló el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos.

Aunque en comparación al mismo periodo de 2025 los números fueron menores, hoy en el periodo de enero-agosto de 2025 la ocupación hotelera fue de 52%, lo que representó una variación de seis puntos y en porcentaje -11.5%, mientras que los ingresos hoteleros fueron 854 millones lo que fue más de cien millones de pesos de diferencia y en porcentaje -12.18%.

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Sin embargo, en el comparativo mensual los números fueron positivos, en agosto de 2026 la ocupación hotelera se ubicó en 49% contra 47% del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento de 4.25%; mientras que los ingresos hoteleros fueron en agosto de 2026 de 101 millones de pesos contra 97 millones de agosto de 2025, lo que significó un aumento del 4%.

No obstante agregó que en agosto se está presentando una recuperación en los números, pues aunque el acumulado anual es menor contra 2025, la diferencia de porcentaje es menor en comparación a la que se presentó en otros acumulados anuales.

Finalmente entre los eventos que se realizaron en agosto se destacó que asistieron el USI Gravel en Arteaga el arranque de Coahuila 1000, la Convención de Numismática en Saltillo y el 108° Congreso Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, entre otros.

Mientras que en septiembre la EXPO UAAAN 2026, Expo TlaquepARTE 2026, el Congreso SMH 2026, el Congreso de AMASFAC, el Festival de la Manzana, la Final de la Copa del Mundo del Tiro con Arco, el Congreso Internacional de Enfermería y el Festival de la Paella, entre otros.