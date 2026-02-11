Se mantiene caída en producción, exportaciones y ventas de vehículos pesados en México

Durante el primer mes del año, se mantiene una caída en la producción, exportaciones y ventas de Freightliner según el reporte del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Inegi.

En enero la producción de Freightliner fue de 3,743 unidades y comparado a las 8,005 unidades del mismo mes de 2025, registró un -53.2%. Y en el caso de las exportaciones, fueron 3,556 unidades durante enero 2026 y comparadas a las 7,127 de enero 2025, esto representó una disminución de 50.1%.

Por lo que respecta a las ventas en el mercado nacional, en el caso de las ventas al menudeo 519 unidades fueron en enero 2026 y comparadas a las 1,184 de enero 2025, significó un -56.2%.

En el caso de las ventas al mayoreo, en enero fueron 173 unidades en enero 2026, contra 659 de enero 2026, lo que se traduce en un -73.7%.

A nivel nacional, los datos que presentó el RAIAVP del Inegi fue que en la industria de vehículos pesados en el país presentó en producción una caída del 51.9%, exportaciones -53.8%, ventas al menudeo -46.3% y al mayoreo en -53.85.

CAE 20% EMPLEO EN INDUSTRIA DE PESADOS

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), resaltó la necesidad de implementar acciones estratégicas para impulsar a la industria de vehículos pesados establecida en México en 2026 ante resultados de 2025.

Resaltaron que la contracción en el mercado ha afectado al empleo en el sector, con una reducción de alrededor de 20% en la plantilla laboral de la industria automotriz de vehículos pesados establecida en México.

Por ello, hicieron un llamado a impulsar el mercado interno, lo que es fundamental para contener la importación de vehículos pesados desde Estados Unidos e impulsar la renovación de la flotilla.

En el caso de la importación de vehículos pesados usados, se compartió que de enero a diciembre 2025, aunque disminuyeron 14.13%, por cada 100 vehículos nuevos se importan 65.4 usados.

El presidente de la AMDA, Guillermo Rosales se pronunció por establecer un control estricto en la importación de vehículos pesados provenientes de Estados Unidos, actualmente la importación de camiones pesados se lleva a cabo mediante un arancel del 10% para vehículos de entre 8 a 10 años de antigüedad, sin embargo, ello no ha podido contener la entrada de vehículos pesados usados que representan dos terceras partes de los vehículos nuevos colocados en el mercado.

Ante ello, propuso que ese arancel para la importación de vehículos usados se vaya hasta un 50%.