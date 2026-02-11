Bajó más de un 50% producción total anual de vehículos pesados en enero a nivel nacional

En México, la producción de vehículos pesados cayó 51.85 por ciento en enero con respecto al mismo mes de 2025, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registrando una diferencia absoluta de 7 mil 315 vehículos pesados.

En enero de 2025, la producción total de vehículos pesados fue de 14 mil 108 unidades; en el mismo periodo de 2026 fue de 6 mil 793 unidades. Del total de vehículos producidos en México, los camiones de carga representaron el 97.9 por ciento para el mes citado.

De los vehículos de pasajeros (autobuses) fabricados, 140 corresponden a esta categoría (2.1 por ciento); los vehículos pesados de carga (camiones de carga, tractocamiones, y maquinaria de construcción) producidos en enero de 2026 fueron 6 mil 653 unidades, reportó el Inegi.