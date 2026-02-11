Bajó más de un 50% producción total anual de vehículos pesados en enero a nivel nacional

Dinero
11 febrero 2026
    Bajó más de un 50% producción total anual de vehículos pesados en enero a nivel nacional
    Las marcas estadounidenses concentraron las diferencias absolutas más profundas en la producción de vehículos pesados de enero 2026. VANGUARDIA

La diferencia anual en unidades fue de 7.3 mil vehículos pesados con respecto al mismo mes de 2025; Foton y Mercedes obtuvieron las variaciones negativas más amplias

En México, la producción de vehículos pesados cayó 51.85 por ciento en enero con respecto al mismo mes de 2025, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registrando una diferencia absoluta de 7 mil 315 vehículos pesados.

En enero de 2025, la producción total de vehículos pesados fue de 14 mil 108 unidades; en el mismo periodo de 2026 fue de 6 mil 793 unidades. Del total de vehículos producidos en México, los camiones de carga representaron el 97.9 por ciento para el mes citado.

De los vehículos de pasajeros (autobuses) fabricados, 140 corresponden a esta categoría (2.1 por ciento); los vehículos pesados de carga (camiones de carga, tractocamiones, y maquinaria de construcción) producidos en enero de 2026 fueron 6 mil 653 unidades, reportó el Inegi.

La disminución registrada por la RAIAVP de enero de 2025 con respecto al mismo mes de 2024 fue de -9.48 por ciento; por lo tanto, la diferencia interanual fue de 42.37 puntos porcentuales entre las tasas de crecimiento.

MARCAS CON MAYORES CAÍDAS EN PRODUCCIÓN

Foton (China), Mercedes-Benz (Alemania), Kenworth, International y Freightliner (Estados Unidos), fueron las marcas con mayores decrecimientos entre enero de 2025 y 2026, reportando variaciones negativas de -80.0, -77.8, -54.9, -53.2 y -49.8 por ciento, respectivamente.

Por el contrario, Volkswagen (Camiones y Autobuses), reportó una tasa de crecimiento anual en enero de 2026 de 312.5 por ciento (de 16 a 66 unidades producidas).

La fabricante de México, Diesel Nacional (DINA), no registró variación porcentual pero reportó la fabricación de 7 vehículos pesados en enero de 2026, según Inegi.

