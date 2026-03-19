Se mantiene flujo de repatriados; CAPRE ha atendido a 3 mil 500 personas en Nueva Rosita

En el Centro de Atención para Repatriados (CAPRE) ubicado en Nueva Rosita se han atendido a 3,500 personas, en su mayoría son originarios del centro del país, de estados como Zacateas, Tabasco, Veracruz y el Estado de México señaló el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo, José Luis Chapa Reséndez.

Agregó que en días pasados estuvieron con personal de Acnur, quienes trabajan de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo para lograr una atención integral a los connacionales que son repatriados y que llegan a este centro.

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Asimismo comentó que a los repatriados se les brinda la atención y a las personas que están interesadas en alguna oferta de trabajo, se les canaliza con el Servicio Nacional de empleo de su localidad para que puedan ser ese vínculo que ellos están buscando.

En el caso de los repatriados que llegan al CAPRE indicó que hay picos altos, otros mediados y hay días en los que llegan sólo cinco o seis personas y otros en los que acuden 40 personas.

Cabe destacar que en otras ocasiones se ha comentado en otras ocasiones, que los repatriados en este lugar se pueden quedar de forma temporal, para ello se cuenta con camas y alimentación, además de que es ahí donde tramitan el apoyo económico que les otorga el gobierno.