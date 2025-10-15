Se mantiene lento el mercado inmobiliario a nivel local ante incertidumbre: CAPI

Mientras que el mercado inmobiliario se mantiene lento a nivel local, el ex presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), Raúl José Garza, consideró que el proyecto inmobiliario que anunció para Nuevo León, el gobernador, Samuel García no tendrá algún tipo de efecto a nivel local.

Aunque a final de año se esperaría alguna reactivación en este mercado ante la entrega de aguinaldos.

Raúl José Garza descartó que este año el sector cierre en números rojos, aunque el crecimiento será menor al que se presentó en 2024, el industrial creció 4 a 5%, la vivienda en 2 a 3% y el comercial uno por ciento.

Por otra parte, sobre el impacto que puede tener a nivel local el proyecto inmobiliario de 3 mil millones de dólares que el gobernador de Nuevo León, Samuel García presentó para San Pedro y Escobedo, dijo que aquí no ve un impacto por ese tipo de inversiones, mientras que si fueran plantas, entonces si pudiera generar un beneficio por la instalación de alguna proveedora.

Sin embargo, dijo que estos desarrollos comerciales, de vivienda, oficinas y hospital, al contrario, fue una inversión que no llegó a Coahuila, sino que se fue a otro estado, en este caso a Nuevo León y destacó que el dinamismo que presenta San Pedro con torres de departamentos y oficinas, mientras que en Escobedo con el desarrollo de parques industriales.

“Aquí no tenemos ningún efecto en cuanto a ese tipo de inversiones, sino es industrial no, aunque el estado de Nuevo León es más caro en ese tipo de instalaciones que la Región Sureste”, aseguró.