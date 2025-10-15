Se mantiene lento el mercado inmobiliario a nivel local ante incertidumbre: CAPI

Dinero
/ 15 octubre 2025
    Se mantiene lento el mercado inmobiliario a nivel local ante incertidumbre: CAPI
    En los últimos meses el crecimiento del sector inmobiliario se ha vuelto menos dinámico ante la incertidumbre, así como ante la economía del país. FOTO: ESPECIAL

Estiman que desarrollo inmobiliario anunciado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no tendrá impacto en Coahuila

Mientras que el mercado inmobiliario se mantiene lento a nivel local, el ex presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), Raúl José Garza, consideró que el proyecto inmobiliario que anunció para Nuevo León, el gobernador, Samuel García no tendrá algún tipo de efecto a nivel local.

Aunque a final de año se esperaría alguna reactivación en este mercado ante la entrega de aguinaldos.

TE PUEDE INTERESAR: Registra consumo primera baja en cinco años

Raúl José Garza descartó que este año el sector cierre en números rojos, aunque el crecimiento será menor al que se presentó en 2024, el industrial creció 4 a 5%, la vivienda en 2 a 3% y el comercial uno por ciento.

Por otra parte, sobre el impacto que puede tener a nivel local el proyecto inmobiliario de 3 mil millones de dólares que el gobernador de Nuevo León, Samuel García presentó para San Pedro y Escobedo, dijo que aquí no ve un impacto por ese tipo de inversiones, mientras que si fueran plantas, entonces si pudiera generar un beneficio por la instalación de alguna proveedora.

Sin embargo, dijo que estos desarrollos comerciales, de vivienda, oficinas y hospital, al contrario, fue una inversión que no llegó a Coahuila, sino que se fue a otro estado, en este caso a Nuevo León y destacó que el dinamismo que presenta San Pedro con torres de departamentos y oficinas, mientras que en Escobedo con el desarrollo de parques industriales.

“Aquí no tenemos ningún efecto en cuanto a ese tipo de inversiones, sino es industrial no, aunque el estado de Nuevo León es más caro en ese tipo de instalaciones que la Región Sureste”, aseguró.

Temas


Economía
viviendas

Localizaciones


Coahuila
México

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38