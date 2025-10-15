Consumo privado en México registra primera baja en cinco años: Inegi

CDMX .-Aunque registró variaciones mensuales positivas en agosto y septiembre, en México, en el periodo de enero a septiembre del presente año, el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) presentó su primer descenso anual en un quinquenio.

El indicador disminuyó 0.03 por ciento en los primeros nueve meses del año, respecto al mismo lapso de 2024 y la cifra se convirtió en la primera reducción desde el descalabro de 11 por ciento en 2020 en medio del impacto de la pandemia.

Luego del golpe del coronavirus, el Indicador Oportuno del Consumo Privado reportó incrementos en los cuatro años siguientes. Destacando el “rebote” de 9.30 por ciento en 2021, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A tasa trimestral, el indicado tuvo una variación de 0.18 por ciento de julio a septiembre de 2025, desde 1.03 por ciento en el segundo trimestre, llegando a tres avances consecutivos.

Solamente en septiembre pasado, el indicador experimentó un leve aumento de 0.07 por ciento mensual frente a 0.21 por ciento de agosto.

El Inegi explica que el IOCP presenta una estimación adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

Mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas.